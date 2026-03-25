Паралімпійський комітет звернувся до Німеччини через лижників, які не зняли шапки, коли лунав гімн РФ

Артем Худолєєв
Німецькі спортсмени (ліворуч) не зняли шапки під час виконання гімну РФ

Директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс відповів на запит «Главкома»

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів «Главкому» на запит щодо його реакції на вчинок німецьких лижників, які під час звучання російського гімну на Паралімпіаді відвернулися убік та не знімали шапки.

Під час церемонії нагородження призерів Паралімпіади Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн демонстративно відвернулися убік від російського прапора і не зняли головні убори, коли лунав гімн Росії.

Нещодавно директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс відповідав «Главкому», що «МПК знає про ситуацію, збирає докази та аналізує їх».

Тож ми поцікавилися в МПК знову, чи є вже рішення щодо вчинку німецьких атлетів.

«Ще ні. Ми надіслали листа до національного паралімпійського комітету Німеччини з проханням щодо роз'яснення ситуації у відповідних спортсменів», – відповів «Главкому» Крейг Спенс.

Нагадаємо, німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися робити спільне селфі з росіянкою Анастасією Багіян, яка стала переможницею спринту на Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

Під час звучання російського гімну, німці відвернулися убік та не знімали шапки. На загальному фото Кацмайєр і Бауманн демонстративно трималися на відстані від Багіян та гайда Сергія Синякіна, а також не стали робити спільне селфі з росіянами.

«По-людськи я дуже рада за цих людей. Може, це дуже милі люди, з якими ми могли б навіть потоваришувати. Але це просто політично неприйнятно. Це відчувається дивно та неправильно», – заявила Кацмайєр в інтерв'ю ARD.

Флоріан Бауманн також засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску росіян до змагань з власним прапором та гімном.

«Чотири роки тому в Пекіні ми мали чудовий контакт з українцями. Ми хотіли висловити їм солідарність. Не йдеться про російських спортсменів. Для багатьох із них зараз теж дуже складно. Але рішення Міжнародного паралімпійського комітету, що Росія тут може виступати під власним прапором, із власним гімном, тоді як тут присутні й українці, я вважаю просто неправильним», – цитує Бауманна ZDF.

Читайте також

Євген Марусяк веде боротьбу за топ-50 загального заліку Кубка світу сезону 2025/2026
Український стрибун з трампліна Марусяк з рекордом сезону виступив на етапі Кубка світу
17 березня, 09:35
Під час судового засідання Євген Гавришев повністю визнав свою провину
Дитячий тренер з РФ зібрав з батьків понад $10 тис, а потім програв їх в онлайн-казино
14 березня, 13:11
Іван Примаченко (ліворуч) став срібним призером Чемпіонату Європи U23
Україна здобула дві нагороди на Чемпіонаті Європи з вільної боротьби U23
11 березня, 10:50
На Паралімпійських іграх в українців виникли проблеми через національну символіку
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Лос-Анджелеський марафон входить до п'ятірки найпрестижніших забігів у межах США
Шкільний вчитель з США став переможцем престижного Лос-Анджелеського марафону
10 березня, 12:06
Австрієць Йоганнес Айгнер виборов друге золото Паралімпіади-2026
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 9 березня
9 березня, 23:11
Китайська змішана команда у керлінгу на кріслах колісних спробує втретє поспіль стати чемпіоном Паралімпіади
Паралімпіада 2026. Анонс третього змагального дня
8 березня, 20:30
Усик назвав Бубку найвидатнішим легкоатлетом в історії
Гераскевич проти Бубки. На чий бік став олімпійський чемпіон Усик
27 лютого, 12:21
Міністр спорту Італії пов’язав прапор РФ на Іграх із порушенням перемир’я
Італія розкритикувала рішення повернути прапор РФ на Паралімпіаду-2026
25 лютого, 20:05

Новини

НОК показав зворушливі дитячі фото видатних українських спортсменів
НОК показав зворушливі дитячі фото видатних українських спортсменів
«Запитайте у Трампа». Гендиректор Федерації хокею Росії – про повернення РФ на світову арену
«Запитайте у Трампа». Гендиректор Федерації хокею Росії – про повернення РФ на світову арену
Паралімпійський комітет звернувся до Німеччини через лижників, які не зняли шапки, коли лунав гімн РФ
Паралімпійський комітет звернувся до Німеччини через лижників, які не зняли шапки, коли лунав гімн РФ
Тренер із чемпіонату Німеччини зробив камінг-аут
Тренер із чемпіонату Німеччини зробив камінг-аут
Євро-2026 (U19): збірна України з футболу розпочала з перемоги еліт-раунд відбору
Євро-2026 (U19): збірна України з футболу розпочала з перемоги еліт-раунд відбору
Михайло Гераскевич: Ми не дамо можливості спокійно жити і змагатися росіянам
Михайло Гераскевич: Ми не дамо можливості спокійно жити і змагатися росіянам

Новини

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Сьогодні, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
