«Напруги не відчуваю». Хвостенко – про перші кроки на чолі жіночої збірної України з біатлону

Святослав Василик
фото: Biathlon.com.ua

Нова старша тренерка жіночої збірної України з біатлону Оксана Хвостенко пояснила зміни у складі команди та озвучила цілі на наступний сезон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал Biathlon.com.ua.

Хто очолив жіночу збірну України з біатлону?

На посаді старшої тренерки жіночої збірної України з біатлону Хвостенко змінить Миколу Зоца. Минулого сезону вона працювала старшою тренеркою юніорської команди «синьо-жовтих». Тепер цю посаду обійматиме олімпійська чемпіонка Ігор-2014 Валентина Семеренко.

Під керівництвом Хвостенко жіноча юніорська збірна України з біатлону виграла заліки естафет та Кубка націй за підсумками сезону юніорського Кубка IBU. Крім цього, біатлоністка Тетяна Тарасюк виборола Малий кришталевий глобус у спринтах.

Хвостенко – 4-разова медалістка чемпіонатів світу з біатлону та 6-разова призерка етапів Кубка світу. Вона учасниця двох Олімпійських ігор (2002 та 2006 років). Найкращий результат – 20-те місце на Іграх у Турині в індивідуальній гонці. Кар'єру біатлоністки Хвостенко закінчила у сезоні-2010/11, і з часом перейшла до тренерської діяльності.

Що сказала Хвостенко?

Після призначення на посаду старшої тренерки жіночої збірної України з біатлону Хвостенко розповіла про те, якими бачить зміни в команді та з ким із біатлоністок займатиметься у наступному сезоні.

«Основна частина юніорок йде зі мною далі, друга частина залишається під моїм наглядом, але під керівництвом Олександра Біланенка та Василя Тарасюка. Молодь буде залучатись до дорослих змагань, будемо їх «обкатувати» на дорослому рівні.

Я розумію, що буде важко. У мене є своє бачення щодо роботи і щодо взаємовідносин у команді. Ніякої напруги я не відчуваю, думаю, що спільну мову ми з дівчатами знайдемо, а все інше будемо розбирати в ході тренувального процесу.

Я спостерігала за жінками, і ще потрібно з ними поспілкуватися, як вони готувались. Але по швидкості стрільби однозначно деяким потрібно додавати.

Ціль у нас у всіх одна – покращення наших позицій у Кубку націй і підтягнути молодь до наступних Олімпійських ігор. Ми всі хочемо результат і всі на це налаштовані», – розповіла Оксана Хвостенко.

Нагадаємо, збірна України з біатлону визначилася зі складом, який готуватиметься до сезону 2026/27.

