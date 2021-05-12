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    Малиновський гольовою передачею повернув «Аталанnу» на друге місце в Серії А

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    Руслан Малиновський не йде з поля без гола або результативної передачі - Малиновський гольовою передачею повернув «Аталанnу» на друге місце в Серії А
    Руслан Малиновський не йде з поля без гола або результативної передачі
    Фото з відкритих джерел

    Український півзахисник знову відзначився результативними діями за команду з Бергамо

    Фаворит у боротьбі за друге місце чемпіонату Італії «Аталанта» здобула чергову перемогу в чемпіонаті Італії. В матчі 36 туру команда з Бергамо приймала «Беневенто» і перемогла – 2:0. Знову відзначився Руслан Малиновський. Українець віддав гольову передачу Мюріеля. В другому таймі рахунок збільшив Пашаліч.

    В інших матчах «Ювентус» на виїзді переміг «Сассуоло» – 3:1, «Мілан» розтрощив «Торіно» – 7:0, «Інтер» взяв гору над «Ромою» – 2:1, «Лаціо» і «Парма» переможця не виявили – 0:0.

    В поточному сезоні на рахунку Малиновського 7 забитих м'ячів і 11 гольових передач.

    19 травня «Аталанта» зустрінеться в фіналі Кубку Італії з «Ювентусом». Чемпіонат команда українця завершить грою з «Міланом». Після нього Малиновський переїде до Харкова, де національна команда проводитиме тренувальний збір перед чемпіонатом Європи. Гравців, які завершать сезон раніше, головний тренер Андрій Шевченко запросив на збір 15 травня.

    «Аталанта» набрала 75 очок і повернулася на друге місце в турнірній таблиці. Стільки ж у «Мілана», проте россонеррі програли особисту зустріч. У «Наполі» – 73, «Ювентуса» – 72.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський ФК «Аталанта»
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