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    Макгрегор вперше обійшов Мессі і Роналду і став найуспішнішим у спорті

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    Макгрегор став найуспішнішим спортсменом року - Макгрегор вперше обійшов Мессі і Роналду і став найуспішнішим у спорті
    Макгрегор став найуспішнішим спортсменом року
    Фото з відкритих джерел

    Названа трійка найбільш високооплачуваних спортсменів

    Боєць ММА Конор Макгрегор очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу, який складає Forbes. За даними джерела, екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях заробив за останній рік $180 млн. Більшу частину доходу Макгрегору приніс продаж контрольної частки в бренді віскі Proper No. Twelve. Він отримав за неї $150 млн.

    Ще близько $8 млн ірландець отримав з рекламних контрактів. А $22 млн він заробив у боях в октагоні.

    Раніше Макгрегор потрапляв в рейтинг Forbes лише одного разу. Його включили в ТОП-10 2018 року, тоді дохід спортсмена оцінювався в $99 млн.

    Друге місце в рейтингу 2021 року зайняв форвард «Барселони» Ліонель Мессі ($130 млн). Трійку найкращих замкнув нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду ($120 млн). Обидва футболісти отримали основну частину доходу за спонсорськими контрактами.

    Тим часом Роналду втік з тренування, щоб вибрати собі нову «Феррарі» за €1,6 млн.

    Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів року:

    Конор Макгрегор (ММА) – $180 млн

    Ліонель Мессі («Барселона», футбол) – $130 млн

    Кріштіану Роналду («Ювентус», футбол) – $120 млн

    Дак Прескотт («Даллас Ковбойс», американський футбол) – більш $ 100 млн

    Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», баскетбол) – $96,5 млн

    Неймар («ПСЖ», футбол) – $95 млн

    Роджер Федерер (теніс) – $90 млн

    Льюїс Хемілтон («Мерседес», Формула-1) – $82 млн

    Том Бреді («Тампа-Бей Баккенірс», американський футбол) – $76 млн

    Кевін Дюрант («Бруклін Нетс», баскетбол) – $75 млн.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Конор МакГрегор
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