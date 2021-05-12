Макгрегор вперше обійшов Мессі і Роналду і став найуспішнішим у спорті

Названа трійка найбільш високооплачуваних спортсменів

Боєць ММА Конор Макгрегор очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу, який складає Forbes. За даними джерела, екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях заробив за останній рік $180 млн. Більшу частину доходу Макгрегору приніс продаж контрольної частки в бренді віскі Proper No. Twelve. Він отримав за неї $150 млн.

Ще близько $8 млн ірландець отримав з рекламних контрактів. А $22 млн він заробив у боях в октагоні.

Раніше Макгрегор потрапляв в рейтинг Forbes лише одного разу. Його включили в ТОП-10 2018 року, тоді дохід спортсмена оцінювався в $99 млн.

Друге місце в рейтингу 2021 року зайняв форвард «Барселони» Ліонель Мессі ($130 млн). Трійку найкращих замкнув нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду ($120 млн). Обидва футболісти отримали основну частину доходу за спонсорськими контрактами.

Тим часом Роналду втік з тренування, щоб вибрати собі нову «Феррарі» за €1,6 млн.

Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів року:

Конор Макгрегор (ММА) – $180 млн

Ліонель Мессі («Барселона», футбол) – $130 млн

Кріштіану Роналду («Ювентус», футбол) – $120 млн

Дак Прескотт («Даллас Ковбойс», американський футбол) – більш $ 100 млн

Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», баскетбол) – $96,5 млн

Неймар («ПСЖ», футбол) – $95 млн

Роджер Федерер (теніс) – $90 млн

Льюїс Хемілтон («Мерседес», Формула-1) – $82 млн

Том Бреді («Тампа-Бей Баккенірс», американський футбол) – $76 млн

Кевін Дюрант («Бруклін Нетс», баскетбол) – $75 млн.