Маліновський: У матчі з Чехією ми були винагороджені за нашу наполегливість



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Проти Руслана Маліновського часто порушували правила. Фото Павла Кубанова

Руслан вважає, що у другому таймі українці тримали гру під своїм контролем

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прокоментував перемогу «синьо-жовтих» у дебютному матчі у Лізі націй у Чехії.

Футболіст зауважив, що команда не зупинялася до кінця матчу й у підсумку перемогла, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

«Були моменти ще у першому таймі, але, на жаль, не вистачало реалізації. Вважаю, що ми грали організовано та створювали моменти», - сказав він.

«Важливо, що наприкінці поєдинку Зінченко опинився у потрібному місці та забив переможний м'яч. Ми були винагороджені за нашу наполегливість. Це важлива перемога», - додав Маліновський.

За його словами Руслана, добре, що після пропущеного м'яча ніхто не опустив голову.

«Ми продовжили грати у свою гру та забили м'яч «у роздягальню». У другому таймі тримали гру під контролем і все-таки дотиснули господарів, взявши три очки. Видно, що у нас теж є характер, ми терпіли до останньої хвилини», - пояснив він.

«У матчі зі Словаччиною у Львові буде важко, адже доведеться грати без глядачів. Але ми нічого не можемо вже з цим вдіяти. Зараз найголовніше – відновитися, адже у цій грі теж витратили багато сил», - підсумував Маліновський.

Нагадаємо, Коноплянка вважає перемогу збірної України над Чехією у Лізі націй заслуженою.