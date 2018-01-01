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    «Манчестер Сіті» готовий заплатити 45 мільйонів євро за півзахисника «Шахтаря»

    Фред виступає за «Шахтар» з літа 2013 року
    Півзахисник «Шахтаря» Фред, який раніше потрапив у сферу інтересів «Манчестер Сіті», обійдеться «містянам» в 45 мільйонів євро. Раніше була інформація про те, що клуби погодили всі деталі трансферу і незабаром Фред зможе працювати під керівництвом головного тренера англійської клубу Жузепе Гвардіоли. Про це
    • Сьогодні, 17:13
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    Фред. Фото: ФК Шахтар
    Фред. Фото: ФК Шахтар

    Фред виступає за «Шахтар» з літа 2013 року

    Півзахисник «Шахтаря» Фред, який раніше потрапив у сферу інтересів «Манчестер Сіті», обійдеться «містянам» в 45 мільйонів євро.

    Раніше була інформація про те, що клуби погодили всі деталі трансферу і незабаром Фред зможе працювати під керівництвом головного тренера англійської клубу Жузепе Гвардіоли. Про це повідомляє видання Manchester Evening News.

    Нагадаємо, що «Шахтар» був готовий продати бразильця, отримавши натомість Олександра Зінченка.

    Як відомо раніше, «Манчестер Сіті» хоче підписати бразильського півзахисника «Шахтаря» вже в січні.

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