«Манчестер Сіті» готовий заплатити 45 мільйонів євро за півзахисника «Шахтаря»

Фред виступає за «Шахтар» з літа 2013 року

Півзахисник «Шахтаря» Фред, який раніше потрапив у сферу інтересів «Манчестер Сіті», обійдеться «містянам» в 45 мільйонів євро. Раніше була інформація про те, що клуби погодили всі деталі трансферу і незабаром Фред зможе працювати під керівництвом головного тренера англійської клубу Жузепе Гвардіоли. Про це