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    «Манчестер Сіті» хоче продати українця Зінченка в «Бетіс» за 15 млн фунтів стерлінгів

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    Олександр Зінченко - «Манчестер Сіті» хоче продати українця Зінченка в «Бетіс» за 15 млн фунтів стерлінгів
    Олександр Зінченко

    Мова вже йде про повноцінний трансфер

    Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко продовжує вести переговори з «Бетісом».

    Перехід може бути оформлений до закриття трансферного вікна (31 серпня), повідомляє Sky Sports.

    Мова вже не йде про оренду, а про повноцінний трансфер.

    Англійський клуб хоче виручити з продажу 21-річного українця близько 15 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 16,7 мільйонів євро).

    Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» відмовився продавати Олександра Зінченка в «Бетіс» за 12 мільйонів євро.

    Раніше повідомлялося, що Зінченко цікавий «Бетісу» в якості захисника.

    «Бетіс» в минулому сезоні фінішував шострим в чемпіонаті Іспанії і зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

    Також до хавбека проявляють інтерес «Жирона» і «Селтік».

    Джерело: Tribuna.com

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