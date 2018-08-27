«Манчестер Сіті» хоче продати українця Зінченка в «Бетіс» за 15 млн фунтів стерлінгів



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Олександр Зінченко

Мова вже йде про повноцінний трансфер

Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко продовжує вести переговори з «Бетісом».

Перехід може бути оформлений до закриття трансферного вікна (31 серпня), повідомляє Sky Sports.

Мова вже не йде про оренду, а про повноцінний трансфер.

Англійський клуб хоче виручити з продажу 21-річного українця близько 15 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 16,7 мільйонів євро).

Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» відмовився продавати Олександра Зінченка в «Бетіс» за 12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Зінченко цікавий «Бетісу» в якості захисника.

«Бетіс» в минулому сезоні фінішував шострим в чемпіонаті Іспанії і зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

Також до хавбека проявляють інтерес «Жирона» і «Селтік».

Джерело: Tribuna.com