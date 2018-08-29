«Манчестер Сіті» і «Бетіс» не можуть домовитися щодо трансферу Зінченка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Зінченко

Англійський клуб планує виручити за українця майже 18 мільйонів євро

«Бетіс» хоче взяти захисника «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка в оренду з опцією викупу 80% прав на гравця за 12 млн євро.

Про це повідомляє Estadio Deportivo.

«Манчестер Сіті» на ці умови не згоден, і хоче відразу продати гравця не менше, ніж за 17,5 млн євро.

Сам Зінченко сподівається, що деталі трансферу владнають.

Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» відмовився продавати Олександра Зінченка в «Бетіс» за 12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Зінченко цікавий «Бетісу» в якості захисника.

«Бетіс» в минулому сезоні фінішував шострим в чемпіонаті Іспанії і зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

Також до хавбека проявляють інтерес «Жирона» і «Селтік».

Джерело: Tribuna.com