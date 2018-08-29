«Манчестер Сіті» і «Бетіс» не можуть домовитися щодо трансферу Зінченка
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Англійський клуб планує виручити за українця майже 18 мільйонів євро
«Бетіс» хоче взяти захисника «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка в оренду з опцією викупу 80% прав на гравця за 12 млн євро.
Про це повідомляє Estadio Deportivo.
«Манчестер Сіті» на ці умови не згоден, і хоче відразу продати гравця не менше, ніж за 17,5 млн євро.
Сам Зінченко сподівається, що деталі трансферу владнають.
Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» відмовився продавати Олександра Зінченка в «Бетіс» за 12 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Зінченко цікавий «Бетісу» в якості захисника.
«Бетіс» в минулому сезоні фінішував шострим в чемпіонаті Іспанії і зіграє в груповому етапі Ліги Європи.
Також до хавбека проявляють інтерес «Жирона» і «Селтік».
Джерело: Tribuna.com