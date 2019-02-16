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    «Манчестер Сіті» з Зінченком у складі вийшов до чвертьфіналу Кубка Англії

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    Олександр Зінченко поступово стає основним гравцем &laquo;Сіті&raquo; - «Манчестер Сіті» з Зінченком у складі вийшов до чвертьфіналу Кубка Англії
    Олександр Зінченко поступово стає основним гравцем «Сіті»
    Офіційний сайт «Манчестер Сіті»

    Команда Хосепа Ґвардіоли перемогла команду другого дивізіону

    «Манчестер Сіті» не відчув труднощів з виходом до чвертьфіналу Кубка Англії з футболу.

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    На матч 1/8 фіналу з командою другого дивізіону «Ньюпорт Каунті» Хосеп Ґвардіола виставив основний склад: Едерсон - Даніло, Джон Стоунз, Отменді, Зінченко - Фернандіньо - Марез, Давід Сілва (к), Фоден, Сане - Ґабріель Жезус.

    Бійці Майкла Флайнна могли протиставити зіркам лише максимальну самовіддачу. Поки сил було вдосталь, систематичний натиск вдавалося стримувати. Однак вже на початку другого тайму «міщани» відзначилися вперше - забив Лерой Сане.

    Питання про переможця на 75-й хвилині зняв Філ Фоден - 0:2.

    Коли ж на 88-й хвилині Падрейґ Амонд один м'яч відіграв, за решту часу «Сіті» забили ще двічі. Авторами голів стали той же Фоден і Ріяд Марез. 1:4 - «МанСіті» у чвертьфіналі.

    Олександр Зінченко провів на полі усі 90 хвилин.

    У двох інших сьогоднішніх матчах 1/8 фіналу «Брайтон» переміг 2:1 «Дербі Каунті», а «Вімблдон» програв на власному полі 0:1 «Мілволлу».

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