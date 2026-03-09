Головна Спорт Новини
«Манчестер Сіті» залишився без головного тренера на прийдешні поєдинки

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Манчестер Сіті» залишився без головного тренера на прийдешні поєдинки
Хосеп Гвардіола вимушено візьме паузу
фото: Reuters

Керманич команди матиме нагоду перепочити від напруги на лаві

Головний тренер англійського «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола дискваліфікований на два матчі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на City Xtra.

Іспанець отримав жовту картку за суперечки з четвертим арбітром у 1/8 фіналу Кубка Англії проти «Ньюкасла». Цей «гірчичник» став для фахівця шостим у сезоні. Згідно з новими правилами, тренери за три картки пропускають один матч, а за шість – два.

Гвардіола не зможе керувати діями своїх підопічних безпосередньо біля поля у 30-му турі Прем'єр-ліги проти лондонського «Вест Гема». Також він пропустить чвертьфінал Кубка Англії. Натомість у фіналі Кубка англійської ліги проти столичного «Арсенала» іспанський тренер буде на лаві.

Хосеп Гвардіола в «Манчестер Сіті»

Після роботи з «Барселоною» в Іспанії та мюнхенською «Баварією» у Бундеслізі менеджер став до керма «містян» влітку 2016 року. Перший трофей іспанець завоював у другому сезоні з командою – титул АПЛ.

Згодом Гвардіола ще п'ять разів піднявся на цю вершину. Найуспішнішою стала кампанія 2022/23, коли до чемпіонства в Англії «Манчестер Сіті» додав кубок Ліги чемпіонів.

Загалом Гвардіола приніс «містянам» 18 трофеїв. Зокрема, англійський гранд виграв Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу в 2023 році.

«Манчестер Сіті» в сезоні 2025/26

Наразі «містяни» ведуть боротьбу за чотири трофеї. Нагода завоювати перший підвернеться 22 березня – у фіналі Кубка ліги проти лондонських «канонірів».

«Арсенал» також залишається головним суперником у Прем'єр-лізі. Лондонці йдуть лідером чемпіонату Англії, маючи 67 очок. В активі «Манчестер Сіті» 60 пунктів і матч у запасі.

На євроарені підопічні Гвардіоли пробилися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Наступний опонент – мадридський «Реал». Поєдинки заплановані на 11 березня і 17 березня.

До слова, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

Теги: Хосеп Ґвардіола ФК Манчестер Сіті Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

