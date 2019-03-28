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    «Манчестер Юнайтед» оголосив про підписання нового контракту з Сульшером

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    «Манчестер Юнайтед» оголосив про підписання нового контракту з Сульшером
    B/R Football

    Уле-Гуннар тепер працюватиме на постійній основі

    «Манчестер Юнайтед» оголосив про укладення нового контракту з головним тренером команди Уле-Гуннаром Сульшером. Нова угода з норвезьким фахівцем розрахована на три роки, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

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    Нагадаємо, що норвезький фахівець прийняв «Манчестер Юнайтед» в грудні минулого року після звільнення Жозе Моурінью, покинувши «Мольде», однак за згодою з клубом його контракт спочатку був розрахований лише до кінця нинішнього сезону.

    Під керівництвом Сульшера «Манчестер Юнайтед» провів в чемпіонаті Англії 13 матчів, в яких здобув 10 перемог, двічі зіграв внічию і лише одного разу програв. Крім того, команда в Лізі чемпіонів вибила з турніру «ПСЖ» і вийшла в чвертьфінал єврокубка.

    У чемпіонаті Англії «Юнайтед» після 31 туру йдуть на п'ятому місці.

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