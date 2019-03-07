Сульшеру після фантастичної перемоги над «ПСЖ» хочуть поставити пам'ятник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уле-Гуннар Сульшер

Вчора команда Уле-Ґунара Сульшера спромоглася на фантастичний камбек після домашньої поразки 0:2

Колишній захисник «Манчестер Юнайтед» Гарі Невілл взяв невеличке інтерв'ю у головного тренера команди Уле-Гуннара Сульшера, з яким вони разом виступали за клуб, після перемоги в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Парі Сен-Жерменом» і виходу в чвертьфінал турніру, повідомляє Mirror.

Невілл почав діалог з жартів: «Уле-Гуннаре, три невеликих питання. На скільки років ти б вважав за краще підписати контракт, скільки хотів би заробляти в «Манчестері» і де краще встановити твій пам'ятник?»

Сульшер вирішив не відповідати на питання і відповів наступним чином: «Неймовірний вечір. Я маю намір віддавати роботі всього себе до літа. Після цього подивимося, що вирішить клуб».

Невілл продовжив натякати на швидке затвердження норвежця на посаді наставника команди: «Але у них немає особливого вибору. Є тільки один варіант, чи не так?»

Сульшер знову вирішив відповісти спокійно і акцентував увагу на командному дусі: «Продовжуй говорити про це. Ми дійсно надовго запам'ятаємо цей день. Неймовірний вечір і матч в дусі «Манчестер Юнайтед».

Нагадаємо, англійський «Манчестер Юнайтед» став третім слідом за нідерландським «Аяксом» і англійським «Тоттнем Готспур» чвертьфіналістом Ліги чемпіонів. Команда Уле-Ґунара Сульшера спромоглася на фантастичний камбек після домашньої поразки 0:2.

Джерело: Чемпионат.com