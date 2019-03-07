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    Після жахливої помилки Буффона і пенальті на 92-й хвилині «ПСЖ» програв «Ман Юнайтед» в 1/8 Ліги чемпіонів (відео)

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    Джанлуїджі Буффон допустив невластиву для себе помилку - Після жахливої помилки Буффона і пенальті на 92-й хвилині «ПСЖ» програв «Ман Юнайтед» в 1/8 Ліги чемпіонів (відео)
    Джанлуїджі Буффон допустив невластиву для себе помилку
    theguardian.com

    «Червоним дияволам» з Манчестера вдався фантастичний камбек

    Англійський «Манчестер Юнайтед» став третім слідом за нідерландським «Аяксом» і англійським «Тоттнем Готспур» чвертьфіналістом Ліги чемпіонів. Команда Уле-Ґунара Сульшера спромоглася на фантастичний камбек після домашньої поразки 0:2.

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    «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) — «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 1:3
    (перший матч - 2:0)

    Голи: 0:1 — Ромелу Лукаку (2). 1:1 — Бернат (12). 1:2 - Ромелу Лукаку (30). 1:3 - Решфорд (90+4, з пенальті)
    «Парі Сен-Жермен»: Буффон - Керер (Леандро Паредес, 70), Тьяґо Сілва (к), Кімпембе, Бернат — Верратті, Макіньос — Дані Альвес, Дракслер (Тома Меньє, 70), Ді Марія — Мбаппе. Тренер — Томас Тухель
    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Ліндельоф, Ерік Байї (Далот, 36), Смоллінґ, Люк Шоу — Ешлі Янґ (к) (Ґрінвуд, 87), Мактомінай, Фред — Андреас Перейра (Тагіт Чонґ, 80), Ромелу Лукаку, Решфорд. Тренер — Уле-Ґуннар Сульшер
    Суддя: Скоміна (Словенія)
    Попередження: Ді Марія (34), Леандро Паредес (75) - Люк Шоу (90+9)
    6 березня. Париж. «Парк-де-Пренс»

    Ледь гра розпочалася, як необачна передача Тільо Керера поперек поля перетворилася на асист для суперника. Ромелу Лукаку, якого тренер манкуніанців Уле-Ґуннар Сульшер випускає в основі не дуже часто, здійснив перехоплення і спокійно переграв Джанлуїджі Буффона - 0:1.

    Відігралися парижани дуже швидко. Після помилки гостей при створенні офсайдної пастки Кіліан Мбаппе віддав передачу поперек воріт, а Хуан Бернат спокійно вразив порожні ворота - 1:1.

    Вдруге вийти вперед «Манчестер Юнайтед» вдалося після елементарної помилки Буффона, який відбив перед собою не найскладніший удар Маркуса Решфорда. Лукаку такого подарунка не проіґнорував і спокійно на добиванні спрямував м'яч у сітку - 1:2.

    Манчестерці тиснула на ворота «ПСЖ» весь другий тайм і таки свою перемогу вистраждали. На другій компенсованій хвилині Діоґу Далот пробив здалеку. на шляху м'яча виникла рука Преснеля Кімпембе і арбітр після тривалих вагань і відео-переглядів все ж вказав на позначку. Маркус Решфорд не промахнувся. 1:3!

    Наступні два матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 12 березня. «Ювентус» спробує відіграти виїзні 0:2 у мадридського «Атлетіко», а «Манчестер Сіті» після 3:2 в Ґельзенкірхені приматиме «Шальке» на «Ітіхад Стейдіум».

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