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    Легенда українського тенісу і винороб завершує кар’єру в збірній України

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    Сергій Стаховський завершує кар'єру в збірній - Легенда українського тенісу і винороб завершує кар’єру в збірній України
    Сергій Стаховський завершує кар'єру в збірній
    фото з відкритих джерел

    Сергій Стаховський востаннє грає за національну команду

    Збірна України з тенісу поступається в Кубку Девіса після першого дня змагань збірній Норвегії – 0:2. Поразок зазнали Віталій Сачко та Ілля Марченко. Другий день розпочне парна зустріч. Україну представлятимуть Сергій Стаховський та Денис Молчанов. Для Сергія, який вже розпочав виробляти вино, ця гра стане останньою в збірній. Про це він повідомив у соцмережах.

    «Сьогодні, потенційно, мій останній день у збірній України з тенісу! Дивлюся з оптимізмом та впевненістю. Починаючи з 2006 року, мав честь захищати сіно-жовтий прапор. Провів 77 матчів», – написав Стаховський.

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    Публикация от Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s)

    Сергій є рекордсменом збірної за загальною кількістю перемог (47), кількістю перемог у поодиноких матчах (32) та кількістю перемог у парних матчах (15). Також українець виступав за збірну рекордну кількість років (15) та взяв участь у найбільшій кількості протистоянь (32).

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    Теги: Сергій Стаховський теніс Збірна України
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    Легенда українського тенісу і винороб завершує кар’єру в збірній України