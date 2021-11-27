Легенда українського тенісу і винороб завершує кар’єру в збірній України

Сергій Стаховський востаннє грає за національну команду

Збірна України з тенісу поступається в Кубку Девіса після першого дня змагань збірній Норвегії – 0:2. Поразок зазнали Віталій Сачко та Ілля Марченко. Другий день розпочне парна зустріч. Україну представлятимуть Сергій Стаховський та Денис Молчанов. Для Сергія, який вже розпочав виробляти вино, ця гра стане останньою в збірній. Про це він повідомив у соцмережах.

«Сьогодні, потенційно, мій останній день у збірній України з тенісу! Дивлюся з оптимізмом та впевненістю. Починаючи з 2006 року, мав честь захищати сіно-жовтий прапор. Провів 77 матчів», – написав Стаховський.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s)

Сергій є рекордсменом збірної за загальною кількістю перемог (47), кількістю перемог у поодиноких матчах (32) та кількістю перемог у парних матчах (15). Також українець виступав за збірну рекордну кількість років (15) та взяв участь у найбільшій кількості протистоянь (32).