  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Маріуполь» оголосив спаринг-партнерів на зборах у Туреччині

    Наразі відомо про сім команд, з якими зіграє український клуб
    У неділю, 14 січня, ФК «Маріуполь» відправився у Сіде (Туреччина) на два навчально-тренувальні збори. На середземноморському узбережжі приазовці будуть тренуватися до 9 лютого, інформує офіційний сайт клуб. За цей час команда проведе 8-9 спарингів. Календар ігор «Маріуполя» на зборі у Сіде: 18 січня -
    • Сьогодні, 09:14
    • Розсилка
    Фото ФК &laquo;Маріуполь&raquo;
    Фото ФК «Маріуполь»

    Наразі відомо про сім команд, з якими зіграє український клуб

    У неділю, 14 січня, ФК «Маріуполь» відправився у Сіде (Туреччина) на два навчально-тренувальні збори.

    На середземноморському узбережжі приазовці будуть тренуватися до 9 лютого, інформує офіційний сайт клуб.

    За цей час команда проведе 8-9 спарингів.

    Календар ігор «Маріуполя» на зборі у Сіде:

    18 січня - «Акжайик» (Казахстан)
    22 січня - «Шахтар» (Казахстан)
    25 січня - «Карабах» (Азербайджан)
    26 січня - «Сандеція» (Польща)
    31 січня - «Работнички» (Македонія)
    31 січня - «Сілекс» (Македонія)
    4 лютого - «Сараєво» (Боснія та Герцеговина)

    Список спарингів ще не повний. У календарі команди можуть статися зміни.

    Нагадаємо, «Маріуполь» припинив співпрацю із бразильським легіонером.

    Також «Маріуполь» припинив співпрацю з досвідченим півзахисником.

    Туреччина НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Маріуполь»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ