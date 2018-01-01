«Маріуполь» оголосив спаринг-партнерів на зборах у Туреччині
- Сьогодні, 09:14
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Наразі відомо про сім команд, з якими зіграє український клуб
У неділю, 14 січня, ФК «Маріуполь» відправився у Сіде (Туреччина) на два навчально-тренувальні збори.
На середземноморському узбережжі приазовці будуть тренуватися до 9 лютого, інформує офіційний сайт клуб.
За цей час команда проведе 8-9 спарингів.
Календар ігор «Маріуполя» на зборі у Сіде:
18 січня - «Акжайик» (Казахстан)
22 січня - «Шахтар» (Казахстан)
25 січня - «Карабах» (Азербайджан)
26 січня - «Сандеція» (Польща)
31 січня - «Работнички» (Македонія)
31 січня - «Сілекс» (Македонія)
4 лютого - «Сараєво» (Боснія та Герцеговина)
Список спарингів ще не повний. У календарі команди можуть статися зміни.
Нагадаємо, «Маріуполь» припинив співпрацю із бразильським легіонером.
Також «Маріуполь» припинив співпрацю з досвідченим півзахисником.