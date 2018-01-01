«Маріуполь» оголосив спаринг-партнерів на зборах у Туреччині

Наразі відомо про сім команд, з якими зіграє український клуб

У неділю, 14 січня, ФК «Маріуполь» відправився у Сіде (Туреччина) на два навчально-тренувальні збори. На середземноморському узбережжі приазовці будуть тренуватися до 9 лютого, інформує офіційний сайт клуб. За цей час команда проведе 8-9 спарингів. Календар ігор «Маріуполя» на зборі у Сіде: 18 січня -