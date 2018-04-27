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    Марта Костюк отримала восьмий номер посіву на престижному тенісному турнірі в Празі

    В кваліфікації українка зустрінеться з 20-річною представницею Румунії Оленою-Габріелею Русе
    Марта Костюк буде боротися за місце в основній сітці тенісного турніру серії WTA з призовим фондом в 250 тисяч доларів у Чехії. На старті кваліфікації 15-річна українка, що займає 158-й рядок у рейтингу WTA, зустрінеться з 20-річною представницею Румунії Оленою-Габріелею Русе (№201). Нагадаємо, що на цьому тижні юна киянка успішно подолала три
    • 27 Квiтня, 21:11
    • Розсилка
    Марта Костюк. Фото: WTA
    Марта Костюк. Фото: WTA

    В кваліфікації українка зустрінеться з 20-річною представницею Румунії Оленою-Габріелею Русе

    Марта Костюк буде боротися за місце в основній сітці тенісного турніру серії WTA з призовим фондом в 250 тисяч доларів у Чехії.

    На старті кваліфікації 15-річна українка, що займає 158-й рядок у рейтингу WTA, зустрінеться з 20-річною представницею Румунії Оленою-Габріелею Русе (№201).

    Нагадаємо, що на цьому тижні юна киянка успішно подолала три раунди кваліфікації на «Прем'єрі» в Штутгарті і дійшла до другого кола, поступившись у впертій боротьбі сьомій ракетці світу Каролін Гарсії з Франції.

    Зазначимо, що окрім турніру в Чехії, українська тенісистка заявилась на турнір у Трнаві.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Марта Костюк
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