Матч «Карпати» - «Олімпік» не відбудеться. Тепер коронавірус у донеччан



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«Олімпік» піде на карантин Фото - UA-Футбол

Інфікувалося двоє гравців донецького клубу

Офіційний сайт української Прем’єр-ліги повідомляє, що два футболісти донецького «Олімпіка» здали позитивні тести на Covid-19.

Матч 27-го туру УПЛ «Олімпіка» з «Карпатами» перенесуть. Поєдинок повинен був пройти завтра, 21 червня, в Луцьку.

«20.06.2020 до УПЛ надійшло звернення від «Олімпіка», у якому повідомляється про те, що за результатами проведення тестування методом полімеразної ланцюгової реакції у двох футболістів донецького клубу виявлено позитивні результати на наявність коронавірусної інфекції.

За результатами розгляду зазначеного питання та у відповідності до п. 19 ст. 9 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів УПЛ сезону-2019/2020, Дирекція УПЛ постановила перенести матч «Карпати» – «Олімпік» на пізніший строк», - йдеться у повідомленні УПЛ.

«Карпати» стали першим клубом чемпіонату України, у футболістів і співробітників якого був виявлений коронавірус. Вісім гравців та п'ять працівників клубу продовжують перебувати на самоізоляції. Через це «Карпати» вже пропустили матчі з «Маріуполем», «Ворсклою» і СК «Дніпром-1».

Вчора за результатами проведеного ПЛР-тестування Сovid-19 був виявлений у двох оборонців, півоборонця і одного працівника «Руху» з першої ліги.