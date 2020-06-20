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    Матч «Карпати» - «Олімпік» не відбудеться. Тепер коронавірус у донеччан

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    &laquo;Олімпік&raquo; піде на карантин - Матч «Карпати» - «Олімпік» не відбудеться. Тепер коронавірус у донеччан
    «Олімпік» піде на карантин
    Фото - UA-Футбол

    Інфікувалося двоє гравців донецького клубу

    Офіційний сайт української Прем’єр-ліги повідомляє, що два футболісти донецького «Олімпіка» здали позитивні тести на Covid-19.

    Матч 27-го туру УПЛ «Олімпіка» з «Карпатами» перенесуть. Поєдинок повинен був пройти завтра, 21 червня, в Луцьку.

    «20.06.2020 до УПЛ надійшло звернення від «Олімпіка», у якому повідомляється про те, що за результатами проведення тестування методом полімеразної ланцюгової реакції у двох футболістів донецького клубу виявлено позитивні результати на наявність коронавірусної інфекції.

    За результатами розгляду зазначеного питання та у відповідності до п. 19 ст. 9 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів УПЛ сезону-2019/2020, Дирекція УПЛ постановила перенести матч «Карпати» – «Олімпік» на пізніший строк», - йдеться у повідомленні УПЛ.

    «Карпати» стали першим клубом чемпіонату України, у футболістів і співробітників якого був виявлений коронавірус. Вісім гравців та п'ять працівників клубу продовжують перебувати на самоізоляції. Через це «Карпати» вже пропустили матчі з «Маріуполем», «Ворсклою» і СК «Дніпром-1».

    Вчора за результатами проведеного ПЛР-тестування Сovid-19 був виявлений у двох оборонців, півоборонця і одного працівника «Руху» з першої ліги.

     Читайте також: Шанс для молоді. У «Карпатах» повідомили про ситуацію з інфікованими коронавірусом
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