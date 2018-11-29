  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Матч-відповідь Кубку Лібертадорес прийме «Сантьяго Бернабеу»

    • Розсилка
    Матч-відповідь Кубку Лібертадорес прийме «Сантьяго Бернабеу»

    Зустріч перенесена з Буенос-Айреса в Мадрид

    КОНМЕБОЛ досягла угоди з керівництвом Прімери і мадридського «Реала» про перенесення фінального матчу Кубка Лібертадорес між «Рівер Плейт» і «Бокой Хуніорс» на «Сантьяго Бернабеу».

    Про це повідомляє AS.

    Зустріч пройде 9-го грудня.

    Раніше повідомлялося, що бажання прийняти матч вже висловили Бразилія, Парагвай і Італія.

    Нагадаємо, вболівальники «Рівера» напали на автобус «Боки», в результаті чого в автобусі  було вибите скло, а кілька гравців отримали порізи від уламків.

    Цікаво, що перший фінальний матч на «Бомбонері» (2:2) також відбувся не за розкладом. Два тижні тому команди грали не у суботу, а в неділю через зливу.

    Джерело: Xsport.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ