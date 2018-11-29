Матч-відповідь Кубку Лібертадорес прийме «Сантьяго Бернабеу»
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Зустріч перенесена з Буенос-Айреса в Мадрид
КОНМЕБОЛ досягла угоди з керівництвом Прімери і мадридського «Реала» про перенесення фінального матчу Кубка Лібертадорес між «Рівер Плейт» і «Бокой Хуніорс» на «Сантьяго Бернабеу».
Про це повідомляє AS.
Зустріч пройде 9-го грудня.
Раніше повідомлялося, що бажання прийняти матч вже висловили Бразилія, Парагвай і Італія.
Нагадаємо, вболівальники «Рівера» напали на автобус «Боки», в результаті чого в автобусі було вибите скло, а кілька гравців отримали порізи від уламків.
Цікаво, що перший фінальний матч на «Бомбонері» (2:2) також відбувся не за розкладом. Два тижні тому команди грали не у суботу, а в неділю через зливу.
Джерело: Xsport.ua