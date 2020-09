«Маямі Хіт» став другим фіналістом Національної баскетбольної асоціації (відео)

«Хіт» спробують завоювати четвертий титул переможців НБА

У рамках плей-офф північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА) відбувся шостий вирішальний матч фінальної серії Східної конференції в якому «Бостон Селтікс» поступився «Маямі Хіт» (113:125).

«Маямі» – «Бостон» – 125:113 (33:27, 29:33, 26:26, 37:27)

«Маямі»: Адебайо (32 очка + 14 підбирань), Батлер (22 + 8 передач), Робінсон (15), Драгіч (13 + 7 передач), Краудер (9) – старт, Хірро (19 + 7 передач + 5 втрат), Ігудала (15).

«Бостон»: Браун (26 + 8 підбирань), Тейтум (24 + 7 підбирань + 11 передач), Вокер (20), Смарт (20 + 8 підбирань), Тайс (6 + 7 підбирань) – старт, Хейворд (12), Кантер (3), Р. Вільямс (2).

«Маямі» з першої чверті захопив лідерство та виявився кращим у заключній чверті, завершивши таким чином серію із підсумковим рахунком 4:2.

Клуб вперше з 2014 року вийшов у фінальну серію НБА, де зіграє із грізним «Лейкерс» Леброна Джеймса. Клуб із «Лос-Анджелеса» в серії до чотирьох виграшів вийшов переможцем проти «Дневера» (4:1). Фінальна серія стартуватиме першого жовтня.

The @MiamiHEAT are presented the Eastern Conference Finals Trophy! #HEATTwitter pic.twitter.com/k7RTaD8nA5