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    «Маямі Хіт» став другим фіналістом Національної баскетбольної асоціації (відео)

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    Баскетболісти &laquo;Маямі Хіт&raquo; на врученні трофею за перемогу у Східній конференції НБА - «Маямі Хіт» став другим фіналістом Національної баскетбольної асоціації (відео)
    Баскетболісти «Маямі Хіт» на врученні трофею за перемогу у Східній конференції НБА
    Twitter НБА

    «Хіт» спробують завоювати четвертий титул переможців НБА

    У рамках плей-офф північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА) відбувся шостий вирішальний матч фінальної серії Східної конференції в якому «Бостон Селтікс» поступився «Маямі Хіт» (113:125).

    «Маямі» – «Бостон» – 125:113 (33:27, 29:33, 26:26, 37:27)

    «Маямі»: Адебайо (32 очка + 14 підбирань), Батлер (22 + 8 передач), Робінсон (15), Драгіч (13 + 7 передач), Краудер (9) – старт, Хірро (19 + 7 передач + 5 втрат), Ігудала (15).

    «Бостон»: Браун (26 + 8 підбирань), Тейтум (24 + 7 підбирань + 11 передач), Вокер (20), Смарт (20 + 8 підбирань), Тайс (6 + 7 підбирань) – старт, Хейворд (12), Кантер (3), Р. Вільямс (2).

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    «Маямі Хіт» став другим фіналістом Національної баскетбольної асоціації (відео)
    «Маямі Хіт» став другим фіналістом Національної баскетбольної асоціації (відео)
    «Маямі Хіт» став другим фіналістом Національної баскетбольної асоціації (відео)

    «Маямі» з першої чверті захопив лідерство та виявився кращим у заключній чверті, завершивши таким чином серію із підсумковим рахунком 4:2.

    Клуб вперше з 2014 року вийшов у фінальну серію НБА, де зіграє із грізним «Лейкерс» Леброна Джеймса. Клуб із «Лос-Анджелеса» в серії до чотирьох виграшів вийшов переможцем проти «Дневера» (4:1). Фінальна серія стартуватиме першого жовтня.

    Відзначимо, що в 2014 році «Маямі» з Леброном в складі програв «Сан-Антоніо» у фінальній серії з рахунком 1:4.

    Додамо також, клуб зі штату Флорида був заснований у 1988 році і встиг виграти три чемпіонські титули в  НБА (2006, 2012, 2013).

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    Джерело: Національна баскетбольна асоціація

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