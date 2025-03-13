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Три українки потрапили в топ-20 короткої індивідуальної гонки Кубка світу з біатлону

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Три українки потрапили в топ-20 короткої індивідуальної гонки Кубка світу з біатлону
Олена Городна стала єдиною українкою, яка закрила усі 20 мішеней на чотирьох вогневих рубежах
фото: Дмитро Євенко

Олена Городна сьогодні встановила особистий рекорд кар'єри на рівні Кубка світу

Українські біатлоністки Юлія Джима, Олена Городна та Христина Дмитренко потрапили в топ-20 короткої індивідуальної гонки Кубка світу з біатлону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Передостанній етап Кубка світу з біатлону з біатлону у словенській Поклюці стартував із короткої жіночої індивідуальної гонки на 12.5 км за участі п'ятьох представниць України.

Розклад етапу Кубка світу з біатлону у Поклюці зазнав змін через погодні умови, внаслідок чого формат індивідуальних гонок зазнав змін – їм скоротили дистанцію. Також змінився порядок стартових номерів біатлоністок.

До заявки збірної України на коротку «індивідуалку» увійшли Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна, Олександра Меркушина та Дарина Чалик.

Першою з наших дівчат на дистанцію виходила Дмитренко – отримала шостий стартовий номер, замикала гонку для України Чалик – 93-тя.

Як пройшла індивідуальна гонка

Христина Дмитренко припустилась лише однієї хиби на стартовій «лежці», натомість на наступних трьох вогневих рубежах закрила усі 15 мішеней. У підсумку українка фінішувала у топ-20 з відставанням у понад три хвилини від переможниці Жюлії Сімон.

Після «чистих» перших двох вогневих рубежів Юлія Джима один раз схибила на вогневому рубежі лежачи. Втім останню «стійку» біатлоністка також пройшла без хиб, повернувшись на дистанцію на 12-му місці, на якому і фінішувала.

Олена Городна стала єдиною українкою, яка закрила усі 20 мішеней на чотирьох вогневих рубежах. Городна завершила коротку «індивідуалку» на 13-му місці, встановивши особистий рекорд кар'єри на рівні Кубка світу: досі не фінішувала вище 49 місця.

Олександра Меркушина загалом схибила п'ять разів: не закрила загалом три мішені на стрільбах лежачі та ще дві на останній стійці. У підсумку українська біатлоністка завершила «індивідуалку» поза заліковою зоною.

Також не змогла фінішувати у топ-40 Дарина Чалик. Загалом українка схибила шість разів: найбільше на першій «стійці» – тричі, а також по одному промаху на трьох інших вогневих рубежах.

Кубок світу. Поклюка. Коротка індивідуальна гонка (жінки)

1. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+0+0) 38.08.2
2. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +39.1
3. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0+0+0) +46.2
4. Анна-Карін Гайденберг (Швеція, 0+0+1+0) +1:04.1
5. Осеан Мішелон (Франція, 0+0+0+2) +1:06.9
6. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+0+1+1) +1:19.4
...

12. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+0) +2:38.1
13. Олена Городна (Україна, 0+0+0+0) +2:42.6
18. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +3:22.9
70. Олександра Меркушина (Україна, 1+0+2+2) +7:13.6
83. Дарина Чалик (Україна, 1+3+1+1) +8:42.5

Нагадаємо, чоловіча збірна України з біатлону сенсаційно здобула бронзову нагороду Кубка світу в чеському Новому Месті

Перед початком естафети букмекери та фахівці пророкували нашій збірній боротьбу за місце в топ-10. Однак, наші хлопці змогли створити справжнє спортивне диво та фінішували на третьому місці.

У складі нашої збірної змагалися Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Теги: Олександра Меркушина Жюлія Сімон Христина Дмитренко Юлія Джима Кубок світу біатлон

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