Американський боєць UFC: Світ у безпеці тримають наші військові, а не безхребетні атлети на кшталт Леброна Джеймса



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Спочатку було діло: Колбі Ковінґтон нокаутував Тайрона Вудлі Світлина - Fightmag

Безпрецедентна заява Колбі Ковінґтона вражає сміливістю

Бій вечора у UFC у Лас-Веґасі (штат Невада, США) між 32-річним білим бійцем Колбі Ковінґтоном і його чорношкірим суперником, 38-річним Тайроном Вудлі вкотре для сучасного спорту отримав пропагандистське забарвлення расистського підґрунтя.

Перед боєм Вудлі надто Вудлі намагався в дусі часу перетворити свою прес-конференцію на агітку BLM. Проте у четвертому раунді Ковінґтон у корпус і голову Вудлі 113 ударів (проти двох!), а у п'ятому Вудлі просто не встав з партеру з переломом ребра.

Після бою Ковінґтон сказав ті слова, яких нині боїться більшість сучасних спортсменів:

«Леді і джентльмени, мовчазна більшість має що сказати! Я присвячую цю перемогу всім американським військовим. Саме ви зберігаєте цей світ у безпеці. Ви, а не ці слабкі, безхребетні і боягузливі атлети, як Леброн Джеймс».

Нагадаємо, що зірка Національної баскетбольної асоціації Леброн Джеймс є одним із символів руху Black Lives Matters.