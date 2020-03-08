UFC 248: Вейлі Чжан захистила титул чемпіонки у кривавій битві (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чжан та Йоанна влаштували війну в октагоні

Вейлі Чжан і Йоанна Енджейчік видали наджорстке 8 березня

В ніч на неділю, 8 березня, у Лас-Вегасі пройшло шоу UFC 248. Одним з головних боїв вечора стала зустріч китаянки Вейлі Чжан і полячки Йоанни Енджейчік. На кону був титул чемпіонки промоушну в найлегшій вазі.

Бій пройшов усі 5 раундів, тобто 25 хвилин - весь чей час жінки намагалися завдати максимальної шкоди одна одній за будь-яку ціну. Обидві спортсменки пропускали потужні удари й під кінець бою були скривавлені й в гематомах. Особливо - китаянка. Вона була достойною суперницею зіркової полячки, але представниця Європи була більш влучною, хоч і дозволяла собі інколи брудні прийоми по типу удару головою.

Йоанна Енжейчік до та після бою

Бій проходив у стійці - жінки вирішили обійтися без партеру і відповідали ударом на удар.

Останні раунди стали справжньою рубкою з розмінами та кров’ю. Питання переможця лишалося відркитим й було переадресовано арбітрам.

У підсумку роздільним роздільним рішенням - 47-48, 48-47, 48-47 - перемогла Вейлі Чжан, яка захистила свій чемпіонський пояс.

За статистикою Чжан нанесла більше ударів у голову - це й стало вижначальним.

Бій Вейлі Чжан - Йоанна Енджейчік Автор: steven snyder

Свою перемогу китайська спортсменка присвятила своїй країні, яка нині бореться з епідемією коронавірусу. А Йоанна Енджейчік та її захливі гематоми пообіцяли реванш.

Ну, а на UFC 248 наступним боєм стане титульний поєдинок, в якому змагатумуться Ісраель Адесанья та срібний призер Олімпіади-2000 з вільної боротьби 42-річний Йоель Ромеро.