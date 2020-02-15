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    Майкл Джордан розповів, який данк вважає найфантастичнішим з тих, які бачив (відео)

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    Майкл Джордан вважає данк Вінса Картера фантастичним - Майкл Джордан розповів, який данк вважає найфантастичнішим з тих, які бачив (відео)
    Майкл Джордан вважає данк Вінса Картера фантастичним
    Slamdunk

    Шестиразовий чемпіон НБА відзначив Вінса Картера

    Легенда Національної баскетбольної асоціації Майкл Джордан, відомий як один з найкращих данкерів в історії, розповів про данк, який справив найсильніше враження.

    «Найнеймовірніший данк, який коли-небудь бачив, мабуть, виконав Вінс Картер, коли після данка повис на кільці і зачепився за нього ліктьовим згином. Як на мене, це було просто неймовірно, поза всяких сумнівів», - сказав Джордан.

     

    Вінс Картер виступав у Національній баскетбольній асоціації за «Торонто Репторз», «Нью-Джерсі Нетс», «Орландо Меджік», «Фінікс Санз», «Даллас Маверікс», «Мемфіс Ґріззліс» і «Сакраменто Кінґз». Зараз Картер продовжує кар’єру в «Атланті Гокс».

    Картер вісім разів поспіль брав участь у Матчах зірок НБА. Олімпійський чемпіон 2000 року в складі збірної США.

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    баскетбол НБА Майкл Джордан Вінс Картер
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