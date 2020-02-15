Майкл Джордан розповів, який данк вважає найфантастичнішим з тих, які бачив (відео)



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Майкл Джордан вважає данк Вінса Картера фантастичним Slamdunk

Шестиразовий чемпіон НБА відзначив Вінса Картера

Легенда Національної баскетбольної асоціації Майкл Джордан, відомий як один з найкращих данкерів в історії, розповів про данк, який справив найсильніше враження.

«Найнеймовірніший данк, який коли-небудь бачив, мабуть, виконав Вінс Картер, коли після данка повис на кільці і зачепився за нього ліктьовим згином. Як на мене, це було просто неймовірно, поза всяких сумнівів», - сказав Джордан.

Вінс Картер виступав у Національній баскетбольній асоціації за «Торонто Репторз», «Нью-Джерсі Нетс», «Орландо Меджік», «Фінікс Санз», «Даллас Маверікс», «Мемфіс Ґріззліс» і «Сакраменто Кінґз». Зараз Картер продовжує кар’єру в «Атланті Гокс».

Картер вісім разів поспіль брав участь у Матчах зірок НБА. Олімпійський чемпіон 2000 року в складі збірної США.