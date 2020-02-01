NBA: Бородань прокинувся, Сві тримає марку



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Гарден знову відчув смак перемог NBA

В ніч на 1 лютого 2020 в НБА відбулися 7 матчів, про найцікавіші події туру читайте на Главкомі

«Г’юстон» – «Даллас» 128:121

Після двох тижнів страждань і поневірянь повернувся на звичний рівень лідер сезону за результативністю Джеймс Гарден. “Прозріння” припало на техаське дербі з «Далласом», який грав без свого лідера - Луки Дончіча.

Бородань назбирав яскраву колеуцию 35+16+6+4 перехоплень (10/25, 6/14), також на рівні був Расеел Вестбрук 32+6+9 (13/28).

За відсутності Дончіча у «Далласа» на перши ролі вийшов Кристапс Порзінгіс, але його 35+12 (12/20) не змогли зупинити плин ідеї, час якої настав.

«Бруклін» – «Чикаго» 133:118

Матч став бенефісом Кайрі Ірвінга, що взагалі не мазав у першій половини (10 з 10), більше того - завершив її базером - немовірним кидком з сиреною.

Всього ж на рахунку Кайрі 54 очки (19/23, 7/9), до яких він додав 5 асистів та 5 відскоків.

У «Бугаїв» гра не пішла від самог початку: на першій хвилині гри травмувався їх захисник Данн, а потім його одноклубники почали фест зі жбурляння цегли. У підсумку вони набрали 118 балів, але пропустили куди більше.

«Новий Орлеан» – «Мемфіс» 139:111

Зустріч двох перших номерів Драфту 2019 - Зайона Вілльямсона та Джа Моранта завершилася впевненою перемогою першого. Зайон нарешті припинив себе берегти та почав робити те, чого від нього чекали. Жертвою «йокодзуни» став литвин Валанчунас, який просто не міг зупинити цю махіну. Зайон набрав 24+6+3 при реалізації 9/15. Допомагав чим міг Лонзо Болл (19+6+8, 7/10, 5/7), також корисним був ще один екс-лейкер Брендон Інгрем.

У “Горнетс” найкращим був вже згаданий Валанчунас - 18+8 (8/13), а Джа Морант накидав лише 16 очок при не самому файному відсотку влучань. Втім, його статусу “Новачок року”, як і раніше, нічого не загрожує - Зайон лікувався дуже довго, а ось змагання за 8 позицію на Заході заграло новими барвами.

«Мілвокі» – «Денвер» 115:127

Янніс Адетокумбо повернувся після невеличкої травми, але обрав не той час. У «Наггетс» вперше з 1994-го усі гравці набрали по 10+ очок, а їх сьогодні грало аж 9 - останній раз таке вдавалося легендарному «Фініксу» на чолі з Чарльзом Барклі.

Вілл Бартон набрав 24+7+8 (9/16, 6/9), Нікола Йокіч - 15+10+9, а супернова Майкл Портер-молодший - 15+11.

На рахунку діючого MVP 31+16+9, але 1/5 з-за дуги.

Ця поразка стала для «Мілвокі» сьомої у сезоні

«Фінікс» – «Оклахома-Сіті» 107:111

Рівний матч завершився перемогою того колективу, де грає Кріс Пол. «Тандер» традиційно для себе взяли кінцівку матчу попри всі потуги Девіна Букера - 27 очок. Стільки ж на ракухнку Келлі Убре.

У «Тандер» 27 балів набрав Даніло Галлінарі, Денніс Шрьодер відзначився лінійкою 24+4+6, а у 10-разового олстара Кріса Пола - 20+6+10.

«Детройт» – «Торонто» 92:105

Матч став легкою прогулянкою для канадців, але для українських вболівальників НБА куди важливіша впевнена гра Сві Михайлюка, що знову вийшов у старті. Нехай його 13 очок (4 з 6 триочкові) й не трансформаувалися у результат, але для потрапляння у команду на Матч молодих зірок цього виявилося цілком достатньо.

«Лейкерз» – «Портленд» 119:127

Гра як так відійшла на другий план, адже це був перший поєдинок «Лейкерз» після трагічної загибелі Кобе Браянта. На початку зустрічі ЛеБрон Джеймс виголосив промову, а клуб вшанував пам’ять легенді церемонією «8/24». А далі гравці мусили грати у баскетбол.

Найкраще це вийшло у «Блейзерз», які згадали, що є незручними суперниками для «Озерних».

Особливо старався Деміан Ліллард - він ініціював спурт своєї команди у 3 чеверті, коли набрав 23 бали. Всього на рахунку “малого” 48 очок +9 підбирань+10 асистів (17/30, 7/12 - триочкові). Підтримав Лілларда його одноклубник Гассан Вайтсайд - 30 очок +12 підбірань +5 блокшотів.

Леброн, як і Ліллард, майже зробив тріпл-дабл - 22+8+10, Ентоні Девіс дав 37+15+6+5 блок-шотів ( з гри - 14/22), а Кайл Кузьма - 17+15 підбирань. Але цього було замало.

119:127 - перемога «Портленду», який продовжую боротьбу за плей-офф. Для команди, яка назавжди лишиться командою Кобе Браянта, це 11 поразка у сезоні, яка, втім, лишає каліфорнійців на вершині Заходу.

Топ-10 кращіх моментів 31 січня 2020 у НБА Автор: НБА





Джерело: Главком СПОРТ