«Шахтар» з двома вилученнями сенсаційно втратив очки в Ужгороді

«Гірники» майже весь матч з «Минаєм» грали в меншості

Донецький «Шахтар» віддалився від «Динамо» ще на два очки. В матчі 6 туру української Прем’єр-ліги учасник Ліги чемпіонів гостював в Ужгороді і задовольнився нічиєю в грі проти місцевого «Минаю» – 1:1.

Примітно, що більшу частину ігрового часу «гірники» провели в меншості. Вже на 15-й хвилині другу жовту картку, а з нею й вилучення заробив захисник гостей Марлон. Втім, за чисельної переваги «Минай» пропустив. Нападник «Шахтаря» Траоре заробив 11-метровий і сам його й реалізував.

Перед перевою мав збільшувати перевагу Соломон, проте його удар прийняла на себе стійка воріт.

В другому таймі тренер «Минаю» Василь Кобін зробив низку замін і вони принесли користь. В одній з атак Ахмедзаде ударом головою зрівняв рахунок.

Під завісу обопільне вилучення заробили Додо і Кулієв.

В другому матчі дня «Десна», яка кілька турів тому очолювала турнірну таблицю, поступилася на власному полі «Вересу» - 0:4.

«Динамо», нагадаємо, вчора розгромило «Колос» - 7:0 і відправило тренера суперників Руслана Костишина у відставку.