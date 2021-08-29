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    «Шахтар» з двома вилученнями сенсаційно втратив очки в Ужгороді

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    Донецький клуб несподівано втратив очки в Ужгороді - «Шахтар» з двома вилученнями сенсаційно втратив очки в Ужгороді
    Донецький клуб несподівано втратив очки в Ужгороді
    Фото з відкритих джерел

    «Гірники» майже весь матч з «Минаєм» грали в меншості

    Донецький «Шахтар» віддалився від «Динамо» ще на два очки. В матчі 6 туру української Прем’єр-ліги учасник Ліги чемпіонів гостював в Ужгороді і задовольнився нічиєю в грі проти місцевого «Минаю» – 1:1.

    Примітно, що більшу частину ігрового часу «гірники» провели в меншості. Вже на 15-й хвилині другу жовту картку, а з нею й вилучення заробив захисник гостей Марлон. Втім, за чисельної переваги «Минай» пропустив. Нападник «Шахтаря» Траоре заробив 11-метровий і сам його й реалізував.

    Перед перевою мав збільшувати перевагу Соломон, проте його удар прийняла на себе стійка воріт.

    В другому таймі тренер «Минаю» Василь Кобін зробив низку замін і вони принесли користь. В одній з атак Ахмедзаде ударом головою зрівняв рахунок.

    Під завісу обопільне вилучення заробили Додо і Кулієв.

    В другому матчі дня «Десна», яка кілька турів тому очолювала турнірну таблицю, поступилася на власному полі «Вересу» - 0:4.

    «Динамо», нагадаємо, вчора розгромило «Колос» - 7:0 і відправило тренера суперників Руслана Костишина у відставку.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
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    «Шахтар» з двома вилученнями сенсаційно втратив очки в Ужгороді