Збірна України втратила ще одного футболіста

У матчах проти Казахстану і Франції не зіграє Артем Довбик

Національна команда з футболу зібралася на тренувальний збір перед відбірними матчами чемпіонату світу з Казахстаном (1 вересня) і Францією (4 вересня). На жаль, до травмованих воротарів Анатолія Трубіна і Георгія Бущана приєднався й нападник «Дніпра-1» Артем Довбик. Нападник ушкодив ребро у матчі за клуб і лікуватиметься щонайменше два тижні.

У понеділок вранці футболісти вилетіли до Нур-Султана. Уже в Казахстані склад команди набуде остаточного вигляду. Після ігор у своїх клубах регулярними рейсами прибудуть до місця проведення першого вересневого матчу синьо-жовтих ще шестеро українців, які виступають в європейських лігах – Роман Яремчук, Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Олександр Зубков, Ігор Харатін і Тарас Качараба. Усі вищезгадані виконавці прилетять до Нур-Султана 30 серпня ввечері, повідомляє сайт УАФ.

Склад збірної України на вересневий збір

Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Дмитро Різник («Ворскла», Полтава), Денис Бойко («Динамо» Київ).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі — «Шахтар» Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі — «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія» Чехія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — «Динамо» Київ), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва — «Ференцварош», Угорщина), Євген Макаренко («Фехервар» Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).