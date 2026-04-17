Мессі придбав іспанський футбольний клуб «Корнелья»

Аргентинець став власником команди з третього дивізіону Іспанії

Капітан клубу «Інтер» Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі завершив угоду з придбання іспанського клубу «Корнелья». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Mundo Deportivo.

Аргентинський футболіст отримав 100-відсоткову власність над командою, яка виступає в третьому дивізіоні Іспанії. Таким чином, восьмиразовий володар «Золотого м’яча» став єдиним власником клубу.

Наразі «Корнелья» посідає третє місце у своїй групі третього дивізіону, відстаючи на п’ять очок від лідера «Манреси». Команда вже забезпечила собі участь у плейоф і продовжує боротьбу за підвищення у класі.

«Корнелья» була заснована в 1951 році і базується в місті Корнелья-де-Льобрегат в окрузі Барселона. Найбільшим досягненням команди стала перемога над «Атлетіко» в Кубку Іспанії у 2021 році. Також «Корнелья» відома своєю клубною академією.

Цікаво, що у лютому 2026 року португальський зірковий футболіст та одвічний конкурент Мессі – Кріштіану Роналду придбав частку в іспанському клубі «Альмерія».

Нагадаємо, що американська промоутерська компанія VID подала позов проти нападника Ліонеля Мессі та Асоціації футболу Аргентини (AFA).

Зазначається, що компанія заплатила AFA $7 млн за ексклюзивні права на проведення двох товариських ігор збірної Аргентини у США проти команд Венесуели (1:0, 11 жовтня 2025 року) та Пуерто-Ріко (6:0, 15 жовтня 2025 року). Мессі пропустив перший матч, а у другому відіграв усі 90 хвилин.

Контракт передбачав участь Мессі щонайменше 30 хвилин у кожному матчі за відсутності травми.