Мессі придбав іспанський футбольний клуб «Корнелья»

Святослав Василик
Ліонель Мессі купив іспанський футбольний клуб
фото: REUTERS

Капітан клубу «Інтер» Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі завершив угоду з придбання іспанського клубу «Корнелья». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Mundo Deportivo.

Аргентинський футболіст отримав 100-відсоткову власність над командою, яка виступає в третьому дивізіоні Іспанії. Таким чином, восьмиразовий володар «Золотого м’яча» став єдиним власником клубу.

Наразі «Корнелья» посідає третє місце у своїй групі третього дивізіону, відстаючи на п’ять очок від лідера «Манреси». Команда вже забезпечила собі участь у плейоф і продовжує боротьбу за підвищення у класі.

«Корнелья» була заснована в 1951 році і базується в місті Корнелья-де-Льобрегат в окрузі Барселона. Найбільшим досягненням команди стала перемога над «Атлетіко» в Кубку Іспанії у 2021 році. Також «Корнелья» відома своєю клубною академією.

Цікаво, що у лютому 2026 року португальський зірковий футболіст та одвічний конкурент Мессі – Кріштіану Роналду придбав частку в іспанському клубі «Альмерія».

Нагадаємо, що американська промоутерська компанія VID подала позов проти нападника Ліонеля Мессі та Асоціації футболу Аргентини (AFA).

Зазначається, що компанія заплатила AFA $7 млн за ексклюзивні права на проведення двох товариських ігор збірної Аргентини у США проти команд Венесуели (1:0, 11 жовтня 2025 року) та Пуерто-Ріко (6:0, 15 жовтня 2025 року). Мессі пропустив перший матч, а у другому відіграв усі 90 хвилин.

Контракт передбачав участь Мессі щонайменше 30 хвилин у кожному матчі за відсутності травми.

Читайте також

Ваутер Маутон не вперше намагається зірвати велоперегони
Екоактивіст спричинив аварію під час велогонки у Бельгії: його заарештувала поліція
26 березня, 11:21
Михайло Гераскевич заявив, що дискваліфікація Владислава стада дуже важким ударом для родини
«Багато плакали». Михайло Гераскевич розповів про реакцію родини на дискваліфікацію Владислава
26 березня, 16:20
Beast Life здивував «протеїновим презервативом»
Фітнес-бренд представив протеїновий презерватив
30 березня, 02:34
На новому шоломі Ірина Проць зобразила 22 спортсменів із Маріуполя, серед яких – 8 дітей-спортсменів
Владислав Гераскевич презентує «шолом пам’яті» в Музеї «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова
30 березня, 16:13
Аліса Лю стала однією з зірок, які оголошували переможців номінацій на премії iHeartRadio Music Awards
Олімпійська чемпіонка Лю заявила, що їй допомогла перемогти відома співачка
30 березня, 17:08
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі часів суперництва в Іспанії
Роналду та Мессі разом знялися в епічній рекламі до Чемпіонату світу 2026
2 квiтня, 19:55
Крейг Ріді став членом МОК у 1994 році
Пішов з життя ексочільник Всесвітнього антидопінгового агентства
6 квiтня, 21:22
Єгорова заявила, що у неї зміщення ребер, через що їй боляче дихати
Російська плавчиня потрапила у ДТП на самокаті у Франції – тепер пропустить кубок РФ
7 квiтня, 11:08
21-річний Малінін у минулому сезоні став переможцем чемпіонату світу 2026 року в одиночному катанні
Зірковий фігурист з США розповів, що провів найкращий у кар'єрі сезон завдяки котам
9 квiтня, 12:19

Український борець Насібов оцінив нові правила відбору на Олімпіаду
У НХЛ зіграла рекордна за 25 років кількість хокеїстів з країни-агресора
Перспективний форвард Степанов визначився з клубом, в якому проведе наступний сезон
Лікарі ввели в штучну кому титулованого легкоатлета, який потрапив у ДТП
Мессі придбав іспанський футбольний клуб «Корнелья»
Підручний оцінив зміни у тренерському штабі збірної України з біатлону

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
