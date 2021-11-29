Оголошено номінантів на премію за найкрасивіший гол року
За нагороду посперечаються десять футболістів
Міжнародна федерація футболу оголосила номінантів на премію імені Ференца Пушкаша за найкрасивіший гол 2021 року.
Список претендентів на премію Пушкаша за підсумками 2021 року:
Луїс Діас («Порту», збірна Колумбії);
Готьє Ен («Валансьєн», збірна Франції);
Ерік Ламела («Тоттенгем» та «Севілья», збірна Аргентини);
Валентино Лазаро («Бенфіка», збірна Австрії);
Ріяд Марез («Манчестер Сіті», збірна Алжиру);
Сандра Овусу-Анса («Спартак» Суботиця, збірна Гани);
Вангеліс Павлідіс (АЗ, збірна Греції);
Даніела Санчес («Керетаро», збірна Мексики);
Патрік Шик («Байєр», збірна Чехії);
Мехді Таремі («Порту», збірна Ірану);
Керолайн Уїр («Манчестер Сіті», збірна Шотландії).
Володар нагороди за найкрасивіший гол року буде оголошений 17 січня 2022 року в Цюріху. Минулого року приз отримав корейський форвард «Тоттенгема» Сон Хін Мін.
Читайте також: