  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Оголошено номінантів на премію за найкрасивіший гол року

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ерік Ламела забиває нечасто, але красиво - Оголошено номінантів на премію за найкрасивіший гол року
    Ерік Ламела забиває нечасто, але красиво
    фото з відкритих джерел

    За нагороду посперечаються десять футболістів

    Міжнародна федерація футболу оголосила номінантів на премію імені Ференца Пушкаша за найкрасивіший гол 2021 року.

    Список претендентів на премію Пушкаша за підсумками 2021 року:

    Луїс Діас («Порту», збірна Колумбії);

    Готьє Ен («Валансьєн», збірна Франції);

    Ерік Ламела («Тоттенгем» та «Севілья», збірна Аргентини);

    Валентино Лазаро («Бенфіка», збірна Австрії);

    Ріяд Марез («Манчестер Сіті», збірна Алжиру);

    Сандра Овусу-Анса («Спартак» Суботиця, збірна Гани);

    Вангеліс Павлідіс (АЗ, збірна Греції);

    Даніела Санчес («Керетаро», збірна Мексики);

    Патрік Шик («Байєр», збірна Чехії);

    Мехді Таремі («Порту», збірна Ірану);

    Керолайн Уїр («Манчестер Сіті», збірна Шотландії).

    Володар нагороди за найкрасивіший гол року буде оголошений 17 січня 2022 року в Цюріху. Минулого року приз отримав корейський форвард «Тоттенгема» Сон Хін Мін.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФИФА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оголошено номінантів на премію за найкрасивіший гол року