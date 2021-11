Мессі всьоме виграв «Золотий м’яч»

Форвард «Парі Сен-Жермен» та збірної Аргентини Ліонель Мессі став володарем «Золотого м'яча» за підсумками 2021 року.

Друге місце у голосуванні за найпрестижнішу особисту нагороду у футболі посів нападник «Баварії» та збірної Польщі Роберт Левандовський. Третє місце – Жоржіньо із «Челсі».

Попереднім володарем «Золотого м'яча» також є Мессі, який отримав його у 2019 році. 2020 року приз не вручався через пандемію коронавірусу.

2021 року Мессі вперше виграв трофей зі збірною Аргентини – у складі національної команди він став володарем Кубку Америки. Левандовський став чемпіоном Німеччини з «Баварією» та забив 41 м'яч у Бундеслізі, побивши рекорд Герда Мюллера. Жоржіньо зі збірною Італії виграв чемпіонат Європи, а з «Челсі» – Лігу чемпіонів.

