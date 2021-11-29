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    Мессі всьоме виграв «Золотий м’яч»

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    Ліонель Мессі знову став найкращим футболістом у світі - Мессі всьоме виграв «Золотий м’яч»
    Ліонель Мессі знову став найкращим футболістом у світі
    фото з відкритих джерел

    Аргентинський нападник вперше переміг зі збірною в Кубку Америки

    Форвард «Парі Сен-Жермен» та збірної Аргентини Ліонель Мессі став володарем «Золотого м'яча» за підсумками 2021 року.

    Друге місце у голосуванні за найпрестижнішу особисту нагороду у футболі посів нападник «Баварії» та збірної Польщі Роберт Левандовський. Третє місце – Жоржіньо із «Челсі».

    Попереднім володарем «Золотого м'яча» також є Мессі, який отримав його у 2019 році. 2020 року приз не вручався через пандемію коронавірусу.

    2021 року Мессі вперше виграв трофей зі збірною Аргентини – у складі національної команди він став володарем Кубку Америки. Левандовський став чемпіоном Німеччини з «Баварією» та забив 41 м'яч у Бундеслізі, побивши рекорд Герда Мюллера. Жоржіньо зі збірною Італії виграв чемпіонат Європи, а з «Челсі» – Лігу чемпіонів.

    Мессі визнавали найкращим футболістом світу також у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 роках.

    Найкращим воротарем року визнано партнера Мессі по «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумму.

    «Золотий м'яч» раніше здобували українці Олег Блохін, Ігор Беланов і Андрій Шевченко.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі Жоржіньо Роберт Левандовскі
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    Мессі всьоме виграв «Золотий м’яч»