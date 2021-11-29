Левандовський став найкращим нападником року

Польський форвард забив 64 голи за «Баварію» і збірну

Роберт Левандовський, нападник «Баварії» та збірної Польщі, став найкращим бомбардиром року за версією France Football.

Французьке видання вручило цю нагороду вперше. Її отримуватиме футболіст, який забив найбільшу кількість голів за клуб та збірну у календарному році. У 2021 році Левандовський забив 64 м'ячі за «Баварію» та польську збірну.

За підсумками минулого сезону Левандовський виграв «Золоту бутсу» – він став найкращим бомбардиром у європейських національних чемпіонатах (41 гол у 29 матчах Бундесліги).

Цього сезону 33-річний форвард забив 25 голів і зробив 2 результативні передачі у 20 матчах за «Баварію» у всіх турнірах. «Баварія» у 5 матчах Ліги чемпіонів набрала 15 очок і посідає 1-е місце у турнірній таблиці групи Е Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/2022.