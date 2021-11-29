Названо найкращого плеймейкера року у футболі

Найкориснішим розпасовщиком визнано півзахисника «Манчестер Сіті» Кевіна Де Брюйне

Півзахисник «Манчестер Сіті» та збірної Бельгії Кевін Де Брюйне став плеймейкером року. Його визнано найкращим розпасовщиком за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS). Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Бельгійський хавбек посів перше місце у голосуванні, набравши 160 очок. На другому місці розташувався нападник «Парі Сен-Жермен» та збірної Аргентини Ліонель Мессі, в активі якого 105 очок. Півзахисник «Манчестер Юнайтед» та національної команди Португалії Бруну Фернандеш та футболіст «Баварії» та збірної Німеччини Томас Мюллер розділили третє місце, набравши по 15 очок.

Раніше IFFHS визнала найкращим футболістом року нападника «Баварії» та збірної Польщі Роберта Левандовського. Найкращим голкіпером за версією IFFHS став воротар «Парі Сен-Жермен» та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма.