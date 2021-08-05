Мессі залишив «Барселону». На нападника претендують два клуби

Капітан збірної Аргентини може продовжити кар’єру в ПСЖ або «Манчестер Сіті»

Легенда світового футболу Ліонель Мессі вперше в житті змінює клуб. Усе життя він провів у «Барселоні», проте цього разу контракт з клубом він не продовжив.

Каталонський клуб опублікував заяву з цього приводу.

«Не дивлячись на те, що «Барселона» і Ліонель Мессі досягли угоди і мали намір підписати новий контракт вже сьогодні, угода не може бути укладена через фінансові та структурні перешкоди, які прописані в регламенті іспанської ліги.

Мессі не залишиться в «Барселоні». Обидві сторони глибоко жалкують про те, що побажання гравця і клубу в кінцевому результаті не будуть втілені в життя.

«Барселона» від щирого серця висловлює свою подяку гравцеві за його внесок у розвиток клубу і бажає йому всього найкращого в його особистому житті і професійній кар'єрі», – написала прес-служба «Барселони» в «Інстаграмі».

За неофіційною інформацією, у Мессі два варіанти продовження кар’єри. Його запросили «Парі Сен-Жермен» і «Манчестер Сіті».