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    Мессі залишив «Барселону». На нападника претендують два клуби

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    Ліонель Мессі пішов з каталонського клубу - Мессі залишив «Барселону». На нападника претендують два клуби
    Ліонель Мессі пішов з каталонського клубу
    Фото з відкритих джерел

    Капітан збірної Аргентини може продовжити кар’єру в ПСЖ або «Манчестер Сіті»

    Легенда світового футболу Ліонель Мессі вперше в житті змінює клуб. Усе життя він провів у «Барселоні», проте цього разу контракт з клубом він не продовжив.

    Каталонський клуб опублікував заяву з цього приводу.

    «Не дивлячись на те, що «Барселона» і Ліонель Мессі досягли угоди і мали намір підписати новий контракт вже сьогодні, угода не може бути укладена через фінансові та структурні перешкоди, які прописані в регламенті іспанської ліги.

    Мессі не залишиться в «Барселоні». Обидві сторони глибоко жалкують про те, що побажання гравця і клубу в кінцевому результаті не будуть втілені в життя.

    «Барселона» від щирого серця висловлює свою подяку гравцеві за його внесок у розвиток клубу і бажає йому всього найкращого в його особистому житті і професійній кар'єрі», – написала прес-служба «Барселони» в «Інстаграмі».

    За неофіційною інформацією, у Мессі два варіанти продовження кар’єри. Його запросили «Парі Сен-Жермен» і «Манчестер Сіті».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Мессі залишив «Барселону». На нападника претендують два клуби