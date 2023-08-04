Під Бахмутом загинув 21-річний хокеїст Владислав Лихошва
Владислав Лихошва – вже четвертий український хокеїст, життя якого відібрала війна
На війні загинув 21-річний український хокеїст Владислав Лихошва. Про це повідомила Федерація хокеї України на своєму офіційному сайті.
Повідомляється, що спортсмен загинув 15 липня поблизу Бахмута. Після закінчення школи він відслужив термінову службу, а після повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, де служив у 3-й окремій штурмовій бригаді. Зазначимо, що Владислав виступав за аматорський київський клуб «Автомобіліст».
Владислав народився 21 березня 2002 року в селі Михайлівка-Рубежівка Бучанського району на Київщині, навчався у Дмитрівці Бучанського району. З ранніх років займався хокеєм.
Після закінчення школи Лихошва відслужив строкову службу, а після початку великої війни приєднався до лав Збройних сил України, де служив у 3-тій окремій штурмовій бригаді.
Поховали молодого воїна 22 липня у рідній Михайлівці-Рубежівці.
Владислав Лихошва – вже четвертий український хокеїст, життя якого відібрала війна. Раніше в боях з російськими окупантами полягли 26-річний Ярослав Гаркавко, 19-річний Олександр Колонюк і 42-річний Олександр Хміль, чемпіон України-2007.
Нагадаємо, триває 527-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. Росія продовжує завдавати ударів по мирному населенню України,
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