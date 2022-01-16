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    Миколенко в «Евертоні» залишився без тренера

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    Рафа Бенітес не зміг вивести&nbsp;&laquo;Евертон&raquo; на новий рівень - Миколенко в «Евертоні» залишився без тренера
    Рафа Бенітес не зміг вивести «Евертон» на новий рівень
    фото з відкритих джерел

    Бенітеса відправили у відставку після поразки від «Норвіча»

    Рафаель Бенітес відправлений у відставку з посади головного тренера «Евертона». Іспанський фахівець переміг з командою лише одного разу в останніх 13 матчах. Рішення про звільнення було ухвалене після поразки від одного з аутсайдерів – «Норвіча».

    Найближчим часом клуб оголосить ім'я наступника Бенітеса. 61-річний наставник очолював «Евертон» з липня 2021 року. Контракт іспанця з клубом було розраховано до червня 2024 року.

    Після 19 зіграних турів «іриски» заробили 19 очок. «Евертон» розташовується на 15-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

    За «Евертон» грає захисник збірної України Віталій Миколенко.

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    Теги: Віталій Миколенко Рафаель Бенітес звільнення
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    Миколенко в «Евертоні» залишився без тренера