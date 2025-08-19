«Мілан» може придбати українського форварда – ЗМІ

У минулому сезоні Артем Довбик провів 45 матчів на клубному рівні, відзначившись 17 забитими м'ячами

Український нападник входить у шорт-лист міланського клубу

«Мілан» розглядає варіант із придбанням нападника збірної України з футболу Артема Довбика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що форвард «Роми» входить у шорт-лист міланського клубу.

Як повідомляє джерело, «Рома» відкрита до продажу українця, проте уточнюється, що наразі конструктивних переговорів між клубами немає.

У минулому сезоні Артем Довбик провів 45 матчів на клубному рівні, відзначившись 17 забитими м'ячами та 4 гольовими передачами.

Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 30 млн євро.

Нагадаємо, «Динамо» у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів поступилося кіпрському «Пафосу».

«Динамо» зазнало поразки і продовжить виступ у єврокубках у плей-оф Ліги Європи. Наступним суперником киян стане переможець пари між ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіву та мальтійським «Хамрун Спартанс». Перший матч між цими командами завершився перемогою «Маккабі» 2:1 на Мальті. Матч-відповідь відбудеться 14 серпня в сербській Бачка-Тополі.

Ліга чемпіонів УЄФА, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

«Пафос» (Кіпр) – «Динамо» (Київ) – 2:0, 12.08.2025, Лімассол, Limassol Stadium

«Пафос»: 93. Неофітос – 77. Коррея (11. Жажа, 67), 5. Гольдар, 23. Лукассен, 2. Пілеас (12. Сема, 85) – 22. Танкович (к, 33. Андерсон, 60), 26. Шуньїч, 88. Пепе – 17. Оршич (25. Ланга, 84), 7. Бруну, 30. Драгомир (8. Кіна, 67).

«Динамо»: 35. Нещерет – 18. Тимчик, 4. Попов (40. Біловар, 63), 32. Михавко, 44. Дубінчак (2. Вівчаренко, 46) – 6. Бражко, 10. Шапаренко, 29. Буяльський (к, 39. Герреро, 60), 7. Ярмоленко, 22. Кабаєв (9. Волошин, 78) – 11. Ванат (99. Пономаренко, 78).

Голи: Оршич (2), Коррея (55).

Жовті картки: Кіна (90+4) – Ванат (40).