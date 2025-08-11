Дві бригади українців судитимуть матчі кваліфікації Ліги конференцій

На зустрічі «Сабах» (Азербайджан) — «Левські» (Болгарія), яка відбудеться в Баку, головним рефері буде Балакін

Одразу дві бригади українських рефері працюватимуть на матчах-відповідях 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, які відбудуться 14 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

На поєдинку «Динамо Сіті» (Албанія) – «Гайдук» (Хорватія), що пройде в Ельбасані, головним рефері виступить Денис Шурман. На лініях йому допомагатимуть Віктор Нижник та Світлана Грушко. Четвертий суддя – Дитро Кубряк. За роботу системи ВАА відповідатимуть Віктор Копієвський та Андрій Коваленко.

На зустрічі «Сабах» (Азербайджан) – «Левські» (Болгарія), яка відбудеться в Баку, головним рефері буде Микола Балакін. В ролі його асистентів на лініях працюватимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Четвертий суддя – Віталій Романов. За роботу системи ВАА відповідатимуть Олексій Деревінський та Клим Заброда.

На грі «Шериф» (Молдова) – «Андерлехт» (Бельгія), яка пройде також 14 серпня в Тирасполі, обов’язки суддівського спостерігача за роботою турецької бригади рефері на чолі з Умутом Мелером буде виконувати українець Євген Арановський.

Нагадаємо, «Динамо» в номінально домашньому поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів на стадіоні «Арена Люблін» в польському Любліні поступилося кіпрському «Пафосу» – 0:1.

На 36-й хвилині «біло-сині» провели стрімку флангову атаку після вкидання з-за бокової. У фінальній стадії атаки Дубінчак прорвався до воріт лівим флангом та вирішив пробити сам з гострого кута, ціливши у ближній верхній кут, проте мʼяч влучив у каркас воріт та вилетів за лицеву.

У другому таймі на 62-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота «Пафоса» після падіння Ваната у штрафному майданчику гостей. Владислава гострою передачею на кут воротарського вивів Ярмоленко. Втім, після перегляду відеоповтору Сандро Шерер скасував 11-метровий.

На 84-й хвилині грі кутовий «Динамо» перетворився на контратаку суперників, яку результативно завершив Андерсон.

Матч-відповідь пройде у вівторок, 12 серпня, о 20:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів. 3-й раунд кваліфікації

«Динамо» (Україна) – «Пафос» (Кіпр) 0:1

Гол: Сілва, 84