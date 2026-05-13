Учасник Ліги чемпіонів запланував змінити тренера в міжсезоння

Керівництво клубу розчароване результатами команди

«Аталанта» з італійського Бергамо запланувала звільнення Раффаеле Палладіно з посади головного тренера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Результати «Богині» з італійським фахівцем на чолі залишаються непереконливими. Бергамаски безславно вилетіли з плейоф Ліги чемпіонів і ризикують залишитися без єврокубків на новий сезон. Утім, Палладіно зможе розраховувати на компенсацію, адже його контракт розрахований до літа 2027 року.

Не сприяють перспективам тренера й кадрові зміни в менеджменті «Аталанти». Влітку новим спортивним директором «Богині» стане Крістіано Джунтолі. Ексфункціонер «Наполі» та туринського «Ювентуса» зацікавлений у запрошенні колишнього керманича «б'янконері» Тьяго Мотти.

Палладіно став до керма бергамасків лише в листопаді. Розпочала сезон команда під керівництвом хорвата Івана Юріча. Минулого літа «Богиню» після дев'яти років роботи покинув Джан П'єро Гасперіні.

Чим відомий Раффаеле Палладіно

Уродженець передмістя Неаполя, виховувався у структурі «Беневенто» та «Юве». На дорослому рівні дебютував у складі «відьм».

За туринців відіграв два повні сезони та виграв Серію B у кампанії 2006/07, їздив в оренду до «Салернітани» та «Ліворно». Пізніше захищав кольори «Дженоа» (двічі), «Парми», «Кротоне», «Спеції». Провів три поєдинки за збірну Італії.

У вересні 2022 року очолив «Монцу» та двічі фінішував із командою у середині таблиці Серії A. У сезоні 2024/25 працював із флорентійською «Фіорентиною» – шосте місце в чемпіонаті Італії та півфінал Ліги конференцій.

«Аталанта» в сезоні 2025/26

Команда дійшла до півфіналу Кубка Італії та 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У першому турнірі бергамаски вилетіли від римського «Лаціо» в серії пенальті (1:1, 2:2), а в другому зазнали фіаско від мюнхенської «Баварії» (1:6, 1:4).

За два тури до кінця кампанії у Серії A «Богиня» йде сьомою. До свого активу команда записала 58 очок. Вирішальними стануть поєдинки проти «Болоньї» (17 травня) і «Фіорентини» (24 травня).

