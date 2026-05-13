Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Учасник Ліги чемпіонів запланував змінити тренера в міжсезоння

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Учасник Ліги чемпіонів запланував змінити тренера в міжсезоння
Раффаеле Палладіно не затримається в Бергамо
фото: Reuters

Керівництво клубу розчароване результатами команди

«Аталанта» з італійського Бергамо запланувала звільнення Раффаеле Палладіно з посади головного тренера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Результати «Богині» з італійським фахівцем на чолі залишаються непереконливими. Бергамаски безславно вилетіли з плейоф Ліги чемпіонів і ризикують залишитися без єврокубків на новий сезон. Утім, Палладіно зможе розраховувати на компенсацію, адже його контракт розрахований до літа 2027 року.

Не сприяють перспективам тренера й кадрові зміни в менеджменті «Аталанти». Влітку новим спортивним директором «Богині» стане Крістіано Джунтолі. Ексфункціонер «Наполі» та туринського «Ювентуса» зацікавлений у запрошенні колишнього керманича «б'янконері» Тьяго Мотти.

Палладіно став до керма бергамасків лише в листопаді. Розпочала сезон команда під керівництвом хорвата Івана Юріча. Минулого літа «Богиню» після дев'яти років роботи покинув Джан П'єро Гасперіні.

Чим відомий Раффаеле Палладіно

Уродженець передмістя Неаполя, виховувався у структурі «Беневенто» та «Юве». На дорослому рівні дебютував у складі «відьм».

За туринців відіграв два повні сезони та виграв Серію B у кампанії 2006/07, їздив в оренду до «Салернітани» та «Ліворно». Пізніше захищав кольори «Дженоа» (двічі), «Парми», «Кротоне», «Спеції». Провів три поєдинки за збірну Італії.

У вересні 2022 року очолив «Монцу» та двічі фінішував із командою у середині таблиці Серії A. У сезоні 2024/25 працював із флорентійською «Фіорентиною» – шосте місце в чемпіонаті Італії та півфінал Ліги конференцій.

«Аталанта» в сезоні 2025/26

Команда дійшла до півфіналу Кубка Італії та 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У першому турнірі бергамаски вилетіли від римського «Лаціо» в серії пенальті (1:1, 2:2), а в другому зазнали фіаско від мюнхенської «Баварії» (1:6, 1:4).

За два тури до кінця кампанії у Серії A «Богиня» йде сьомою. До свого активу команда записала 58 очок. Вирішальними стануть поєдинки проти «Болоньї» (17 травня) і «Фіорентини» (24 травня).

До слова, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Нагадаємо, раніше керманич мадридського «Атлетіко» Дієго Сімеоне підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру. Аргентинський фахівець очолив «матрацників» у грудні 2011 року. Цьогоріч він святкуватиме 15-річчя на посаді керманича іспанського гранда.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК «Аталанта»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дженнаро Гаттузо зацікавив іменитий клуб
Гаттузо став кандидатом у тренери історичного гранда Італії – інсайдер
30 квiтня, 14:16
Мануель Аканджі доклався до чемпіонського титулу
«Інтер» активував опцію викупу оборонця «Манчестер Сіті»
4 травня, 16:30
Расмус Гойлунд освоївся на «Сан-Паоло»
Гранд чемпіонату Італії викупить нападника «Манчестер Юнайтед» – інсайдер
5 травня, 17:58
Антоніо Конте розривається між двома варіантами
Титулований тренер виставив ультиматум чемпіону Італії минулого сезону
6 травня, 13:18
Аліссон зібрався повернутися в італійський чемпіонат
Воротар збірної Бразилії узгодив контракт із грандом чемпіонату Італії – інсайдер
6 травня, 18:29
Душан Влаховіч отримав альтернативу Серії A
«Баварія» зібралася безкоштовно поцупити форварда «Ювентуса» – інсайдер
10 травня, 16:22
Генріх Мхітарян залишається важливим виконавцем «нерадзуррі»
Чемпіон Італії готовий продовжити контракт рекордсмена чемпіонату України – інсайдер
10 травня, 19:28
Руслан Маліновський обиратиме з двох варіантів
«Трабзонспор» зачекався на рішення півзахисника збірної України – інсайдер
11 травня, 12:57
Вінченцо Італьяно сватають в «Мілан»
«Мілан» підшукав кандидатів на випадок звільнення тренера – ЗМІ
11 травня, 17:28

Новини

Чергова міжнародна федерація повернула Білорусь до змагань
Чергова міжнародна федерація повернула Білорусь до змагань
Учасник Ліги чемпіонів запланував змінити тренера в міжсезоння
Учасник Ліги чемпіонів запланував змінити тренера в міжсезоння
Україна вже здобула 11 нагород на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Україна вже здобула 11 нагород на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби
«Динамо» – «Колос». Прогноз і анонс на матч 28 туру УПЛ
«Динамо» – «Колос». Прогноз і анонс на матч 28 туру УПЛ
Збірна Німеччини розгляне повернення ветерана до Чемпіонату світу 2026
Збірна Німеччини розгляне повернення ветерана до Чемпіонату світу 2026
Чемпіонат світу з футболу: США відмовили у візах п'ятьом футболістам збірної Іраку
Чемпіонат світу з футболу: США відмовили у візах п'ятьом футболістам збірної Іраку

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua