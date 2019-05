Українські спортсмени на 9 травня: поміркований Шовковський і пафосний Ломанченко



Що писали українські спортсмени у контексті нинішньої дати в своїх соцмережах

9 травня - свято чи день пам'яті? Немає єдності стосовно цього питання зокрема й у спортивному середовищі.

Правда, у боксера Василя Ломаченка все однозначно. «Спасибо ДЕДУ за ПОБЕДУ! УРА! Grandfather, THANKS for the Victory!», - написав він і це повідомлення підтримало 63 тисячі його підписників, зокрема колега-боксер Олександр Усик і резервний воротар команди київського «Динамо» Георгій Бущан.

В унісон з боксером дихає й екс-футболіст збірної України, а нині російський заробітчанин Ярослав Ракицький. «Спасибо за этот великий день. С Днём Победы!», - написав Ярослав і це сподобалося ще одному динамівцеві Артему Бесєдіну.

Екс-тренер збірної України з греко-римської боротьби Артур Дзиґасов взагалі взяв участь у ході до Парку слави у Києві. «Друзья! Всех С днём Победы. Мира, добра и благополучия... За это погибали наши Деды! Вечная Память Погибшим!», - написав борець.

Із загальної канви вибивається лише колишній воротар, а нині тренер збірної України з футболу Олександр Шовковський. Він закликав пам'ятати як кінець війни, так і її початок, а відповідну світлину підсилив цитатою Віктора Суворова:

«У Гітлера був червоний прапор і у Сталіна червоний прапор. У Гітлера чотирирічні плани, а у Сталіна п'ятирірічні плани. У Гітлера концлаrepи і у Сталіна концтабори. У Гітлера одна партія при владі, інші у в'язниці і у Сталіна одна партія, решта у в`язниці. І ось вони удвох розгромили Польщу. Після цього Совєцький Союз воює з Фінляндією, а Гітлер трохи пізніше воює в сусідній Норвerії. Гітлер захоплює Бельгію, Голландію, Люксембург, а Совєцький Союз - Естонію, Литву, Латвію. І так далі. Обидві країни беруть участь у цій війні. А потім одна з них раптом нападає на іншу. І як цікаво йдуть у нас справи! Тільки коли на нас напали, ми говоримо: «Ось з цього моменту почалася війна». А ось коли ми на когось нападали - це не війна, це визвольні походи».