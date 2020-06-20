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    Визначилася попередня дата бою Усик – Чісора

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    Якщо дозволить епідеміологічна ситуація, поєдинок Усик - Чісора таки відбудеться - Визначилася попередня дата бою Усик – Чісора
    Якщо дозволить епідеміологічна ситуація, поєдинок Усик - Чісора таки відбудеться
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    Переможець поєдинку битиметься за титул чемпіона світу

    Другий поєдинок українського боксера колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика в суперважкій ваговій категорії з британцем Дереком Чісорою відбудеться в жовтні, повідомив промоутер Едді Герн.

    «Бій Усика і Чісори, ймовірно, відбудеться в жовтні. Надалі Усик повинен битися з переможцем бою Ентоні Джошуа і Кубрата Пулєва. Якщо немає іншого плану, він повинен битися з переможцем. Він хоче боротися за титул чемпіона світу в суперважкій вазі», - наводить слова Герна BoxingNews24.

    За попереднім планом, поєдинок повинен був відбутися в Лондоні (Великобританія) на стадіоні O2 Arena 23 травня 2020 року, однак через коронавірус був перенесений на невизначений термін.

    33-річний Усик – колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій ваговій категорії. У жовтні 2019 року українець дебютував у важкій вазі і переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом у сьомому раунді. На його рахунку 17 перемог (13 – нокаутом) у 17-ти боях в професійному боксі.

    У 36-річного Чісори 32 перемоги (23 – нокаутом) і дев'ять поразок.

     Читайте також: Боксер Котельник – Усику: Які «братні народи», якщо на Донбасі вбивають людей?
    бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа Едді Герн Дерек Чісора Кубрат Пулєв
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