Визначилася попередня дата бою Усик – Чісора



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Якщо дозволить епідеміологічна ситуація, поєдинок Усик - Чісора таки відбудеться Афіша із соцмереж

Переможець поєдинку битиметься за титул чемпіона світу

Другий поєдинок українського боксера колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика в суперважкій ваговій категорії з британцем Дереком Чісорою відбудеться в жовтні, повідомив промоутер Едді Герн.

«Бій Усика і Чісори, ймовірно, відбудеться в жовтні. Надалі Усик повинен битися з переможцем бою Ентоні Джошуа і Кубрата Пулєва. Якщо немає іншого плану, він повинен битися з переможцем. Він хоче боротися за титул чемпіона світу в суперважкій вазі», - наводить слова Герна BoxingNews24.

За попереднім планом, поєдинок повинен був відбутися в Лондоні (Великобританія) на стадіоні O2 Arena 23 травня 2020 року, однак через коронавірус був перенесений на невизначений термін.

33-річний Усик – колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій ваговій категорії. У жовтні 2019 року українець дебютував у важкій вазі і переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом у сьомому раунді. На його рахунку 17 перемог (13 – нокаутом) у 17-ти боях в професійному боксі.

У 36-річного Чісори 32 перемоги (23 – нокаутом) і дев'ять поразок.