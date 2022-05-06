На Одещині лунають вибухи, людей просять залишатися в укриттях – ЗМІ

Жодних подробиці наразі немає

Рашисти сьогодні, 6 травня, знову атакували Одеську область. У регіоні триває тривога. Про це повідомляє «Думска» у Telegram.

«В Одесі чутно вибухи. Працює ППО. Залишайтеся в укритті», – йдеться в повідомленні.

Згодом також з'явилася інформація про вибухи в області. Жодних подробиці наразі немає, обставини з'ясовують.

Як повідомлялося, поліція Одеської області ще раз нагадала, що пляжі і узбережжя регіону заміновані.

Нагадаємо, ввечері 4 травня в Одесі прогриміли вибухи.

Днем раніше ЗСУ збили над Одесою ще один ударний безпілотник. Радіус дії безпілотника був до 400 км. Міністерство оборони України не виключає, що у зв'язку з 9 травням Росія може вдатися до провокацій та збільшити кількість обстрілів.