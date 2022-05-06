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    На Одещині лунають вибухи, людей просять залишатися в укриттях – ЗМІ

    На Одещині лунають вибухи, людей просять залишатися в укриттях – ЗМІ
    фото з відкритих джерел

    Жодних подробиці наразі немає

    Рашисти сьогодні, 6 травня, знову атакували Одеську область. У регіоні триває тривога. Про це повідомляє «Думска» у Telegram.

    «В Одесі чутно вибухи. Працює ППО. Залишайтеся в укритті», – йдеться в повідомленні.

    Згодом також з'явилася інформація про вибухи в області. Жодних подробиці наразі немає, обставини з'ясовують.

    Як повідомлялося, поліція Одеської області ще раз нагадала, що пляжі і узбережжя регіону заміновані.

    Нагадаємо, ввечері 4 травня в Одесі прогриміли вибухи.

    Днем раніше ЗСУ збили над Одесою ще один ударний безпілотник. Радіус дії безпілотника був до 400 км. Міністерство оборони України не виключає, що у зв'язку з 9 травням Росія може вдатися до провокацій та збільшити кількість обстрілів.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    На Одещині лунають вибухи, людей просять залишатися в укриттях – ЗМІ