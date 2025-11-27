Головна Спорт Новини
Міжнародна федерація дзюдо допустила Росію до участі у турнірах під державною символікою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
IJF на чолі з Візером (праворуч) вже кілька років допускає до змагань прихильників війни з Росії

Нове скандальне рішення проросійської Міжнародної федерації дзюдо

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) повернула російським спортсменам право виступати на міжнародних турнірах під прапором країни-агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу IJF.

З 1 червня 2025 року IJF дозволила білорусам виступати на змаганнях під державним прапором та з гімном країни.

Раніше російські спортсмени виступали на міжнародних турнірах під прапором IJF, як «нейтральні» атлети.

Варто зазначити, що IJF на чолі з президентом федерації Маріусом Візером вже кілька років допускає до змагань прихильників війни з Росії.

«Виконавчий комітет IJF проголосував за те, щоб дозволити російським спортсменам знову змагатися під національним прапором, з гімном та символікою, починаючи з турніру Великого шолома в Абу-Дабі», – йдеться у заяві IJF.

Турнір Великого шолома в Абу-Дабі пройде з 28 до 30 листопада. На ньому виступатимуть 19 спортсменів з РФ.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

