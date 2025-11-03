Головна Світ Політика
Трамп відповів, чи передасть Україні Tomahawk та закликав дозволити «конфлікту вигоріти»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе (війна в Україні – «Главком») дійшло до кінця
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп натякнув, що Україні та Росії треба  ще повоювати, щоб «конфлікт» вигорів 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає питання про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk. Про це інформує «Главком» із посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One Трампу було поставлене пряме запитання, чи планує він постачати ці ракети Києву.

Відповідь американського лідера була лаконічною: «Ні. Я не виключаю, що можу змінити рішення, але станом на зараз – ні».

Трампа також запитали, яка подія може стати для нього останньою краплею, що остаточно доведе небажання російського диктатора Володимира Путіна припиняти війну проти України. У відповідь на це президент США дав зрозуміти, що конфлікт має бути доведено до логічного завершення через військові дії.

«Не існує ніякої «останньої краплі». Іноді потрібно дозволити конфлікту вигоріти. Вони воюють, і воюють між собою», – заявив Трамп.

Він також додав, що війна є важкою для Путіна, зазначивши, що Росія зазнала величезних втрат у живій силі. За його словами, ця цифра може сягати мільйона осіб. «Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це дуже багато. І для України це важко. Для обох сторін. Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе дійшло до кінця», – наголосив Трамп.

На завершення, лідер США вкотре нагадав, що він уже успішно врегулював вісім військових конфліктів і вважав, що ситуацію в Україні вдасться вирішити простіше, ніж деякі з тих, які Вашингтон уже зумів залагодити.

Як відомо, Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні ракет великої дальності «Томагавк» після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне рішення про передачу має ухвалити американський президент. 

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США Трамп заявив, що не хотів надавати ракети Україні нібито через брак зброї. Водночас за кілька днів до зустрічі із Зеленським Трамп казав, що США мають «багато Томагавків», які потенційно можуть надати Україні.

До слова, аналітики ISW вважають, що погрози Кремля військовою відповіддю на можливе надання Україні ракет Tomahawk зі США є продовженням його давньої риторики, спрямованої на переконання Заходу в нібито неминучій перемозі Росії через її військову «перевагу». Фахівці зазначають, що Москва постійно намагається подати війну як виграшну для себе, ігноруючи реальність – російські війська досягають лише незначного виснажливого просування ціною великих втрат. На думку експертів, Росія навряд чи зможе досягти своїх стратегічних цілей в Україні як у короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі.

