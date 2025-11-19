Головна Світ Політика
search button user button menu button

Що заважає Європі готуватися до війни з РФ: пояснення FT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Що заважає Європі готуватися до війни з РФ: пояснення FT
фото: bagnet.org

Європа наразі не може оперативно переміщувати військові сили, техніку та боєприпаси із західних стратегічних портів

Розбиті мости, різна ширина залізничних колій та заплутані бюрократичні процедури залишаються критичними перешкодами для швидкого перекидання військ через Європу. Як пише Financial Times, після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Франція була змушена транспортувати танки до Румунії не найкоротшим сухопутним шляхом через Німеччину, а морем через Середземномор’я, передає «Главком».

Ці випадки чітко ілюструють, що європейська гонка озброєнь вимагає не лише закупівлі зброї, а й здатності оперативно переміщувати військові сили, техніку та боєприпаси із західних стратегічних портів, де зосереджені основні сили НАТО, на східний фланг Альянсу.

За оцінками чиновників ЄС, наразі перекидання армії до країн, що межують з Україною чи Росією, займає близько 45 днів. У рамках нової ініціативи щодо військової мобільності Євросоюз прагне скоротити цей термін до 5 або навіть 3 днів.

Проте, першою та головною перешкодою перед початком руху військ НАТО є політичне визнання наближення кризи. Генерал США Бен Годжес підкреслює, що швидкість ухвалення рішень політиками є вирішальною: «Треба встигнути до того, як росіяни вдарять». Крім того, європейським лідерам необхідно узгодити характер загрози та спільну відповідь НАТО з президентом США, оскільки коливання Дональда Трампа щодо Росії викликають у Європі сумніви щодо глибини участі Вашингтона.

Щойно Альянс дасть дозвіл на рух, на схід вирушить велика кількість техніки. Дипломати НАТО підтверджують, що аналітичні оцінки, близько 200 тисяч військових, 1500 танків та понад 2500 одиниць іншої бронетехніки, є загалом коректними.

«Військова мобільність – ключовий елемент ефективної безпеки. Правильна інфраструктура дозволяє союзникам доставити потрібні сили в потрібне місце в потрібний час», – пояснює представник НАТО.

Європа лише тепер усвідомлює масштаб інфраструктурних проблем. Представник європейської залізничної асоціації CER Альберто Маццола зазначає, що європейський стандарт габариту вантажних поїздів замалий для військової техніки, а нахил колій може спричинити падіння важких вантажів. Необхідність усунення невідповідності колії стимулювала проєкт Rail Baltica вартістю €24 млрд, орієнтований на військові перевезення.

Проблеми також існують на автошляхах. Німеччина, де дислоковано 37 тисяч американських військових, має особливо жалюгідний стан доріг, що символізує минулорічний обвал секції мосту Карола в Дрездені. Як приклад: у 2022 році французькі танки Leclerc їхали до Румунії тижнями замість днів, оскільки німецька митниця заборонила їм проїзд через надмірну вагу для доріг. Техніку довелося везти морем, а потім залізницею з Греції.

По всьому ЄС визначено близько 2800 «гарячих точок» інфраструктури, які потребують термінового ремонту, з яких Брюссель виділив 500 пріоритетних проєктів. У червні країни НАТО (крім Іспанії) домовилися до 2035 року спрямовувати до 1,5% оборонного бюджету на інфраструктуру.

Нарешті, однією з дивних особливостей переміщення військ на схід є те, що вони перетинатимуть країни, які не перебувають у стані війни, а отже, змушені дотримуватися митних та трудових правил щодо водіїв вантажівок. Щоб уникнути цього, в НАТО працюють над створенням військового Шенгену для уніфікації правил. Водночас, через ризик кібератак Альянс надає перевагу паперовим, а не цифровим документам для конвоїв.

Як повідомлялося, постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер переконаний, що Дональд Трамп зробив НАТО сильнішим.

Вітакер підкреслив, що європейські держави протягом багатьох років скорочували військові витрати, користуючись так званими «дивідендами миру». Вони послабили увагу до інвестицій у власну армію та безпеку кордонів. Проте, після інавгурації Трампа фокус на зміцненні оборони знову зріс.

До слова, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїх мемуарах розкрив деталі одного з найважчих рішень під час свого перебування на посаді – відмови закрити небо над Україною на прохання Президента Володимира Зеленського у 2022 році. 

Столтенберг назвав це рішення «болісним», пригадавши, як Зеленський звернувся до нього з бункера, коли Київ був під загрозою російського наступу

Теги: боєприпаси інфраструктура перевезення танки Європа росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія ухвалила закон, що дозволяє призивати резервістів на спеціальні збори і використовувати їх для захисту об’єктів
У Росії стартувала масштабна кампанія з набору резервістів: деталі
10 листопада, 15:40
FP-2 – це розробка української компанії Fire Point, яка також виробляє ракету «Фламінго»
СБУ атакувала російські склади та бази на окупованих територіях
2 листопада, 12:30
Заступник міністра закордонних справ РФ зробив заяву про переговори
РФ зробила заяву про прямі переговори з Україною
31 жовтня, 12:35
Американська розвідка повідомила, чи готовий Кремль до переговорів про мир після нових санкцій
Американська розвідка повідомила, чи готовий Кремль до переговорів про мир після нових санкцій
29 жовтня, 04:59
Зліва від президента Трампа сидить Марко Рубіо
Хто змусив Трампа змінити своє ставлення до РФ: у Bloomberg з'ясували
24 жовтня, 22:20
Після публікацій фото із зустрічі Трампа із Зеленським, російські ЗМІ радісно відзначили колір краватки Гегсета
Речник Пентагону нагрубив журналісту через питання про краватку у «російському триколорі»
22 жовтня, 02:55
Знищено два легкомоторні літаки Росії
СБУ знищила легкомоторні літаки РФ (відео)
21 жовтня, 18:43
Ліміт на бензин поширили в РФ: обмеження діють на АЗС ще трьох регіонів
Росія вводить нові обмеження на бензин у трьох регіонах через перебої з постачанням
21 жовтня, 14:58
Вантажний літак Emirates з'їхав зі злітно-посадкової смуги в Гонконзі
Вантажний літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги в Гонконзі: двоє загиблих
20 жовтня, 02:39

Політика

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua