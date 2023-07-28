Міжнародна федерація фехтування скасувала дискваліфікацію Харлан

Ольга Харлан мала право не тиснути руку Анні Смірновій, згідно з ковід-протоколом, який діє на турнірі

Дискваліфікація Ольги Харлан на чемпіонаті світу в Мілані скасована

Виконком Міжнародної федерації фехтування (FIE) скасував дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу в Мілані. Про це повідомляє Tribuna.

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Зазначається, що Харлан мала право не тиснути руку Смірновій, згідно з ковід-протоколом, який діє на турнірі. Федерація розцінила жест зі шпагою в кінці, як вітання. FIE піддалась заклику МОК, який втрутився у ситуацію.

Українка зможе виступити у командному турнірі, який пройде 29 липня. Харлан потрапила у заявку команди. Росія і Білорусь не допущені до командного турніру.

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Початково Харлан загрожувало відсторонення на 60 днів від усіх турнірів.

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані (Італія). Згодом стало відомо, що лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан все ж була дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою Анною Смірновою.

Міністр молоді та спорту України, український фехтувальник Вадим Гутцайт прокоментував дискваліфікацію Харлан та нарвався на критику соціальних мереж.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації проявляти делікатність під час проведення змагань між українськими спортсменами і росіянами, які виступають як нейтральні особи.

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28 липня Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Ольгу Харлан до участі в Олімпіаді-2024.