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Харлан звернулася до вболівальників після своєї дискваліфікації (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Харлан звернулася до вболівальників після своєї дискваліфікації (відео)
Ольга Харлан
фото: glavcom.ua

Харлан: «Правила для спортивних змагань повинні змінитися, тому що світ змінюється»

Українська фехтувальниця Ольга Харлан подякувала шанувальникам за підтримку після того, як її було дискваліфіковано за небажання тиснути руку росіянці на чемпіонаті світу. Також вона розповіла, що відчула в момент, коли дізналася про цю новину. Своє відеозвернення вона опублікувала в Instagram.

«Те, що сьогодні відбулося, викликає дуже багато запитань, але водночас і дуже багато відповідей. Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей і сім'ї, також тероризує спорт. Тому те, що сьогодні відбулося, повинно було відбутися. Я не хотіла тиснути руку цій спортсменці і я діяла своїм серцем», – пояснила спортсменка.

За її словами, звістка про дискваліфікацію її «вбила» і змусила кричати від болю. Але Харлан почала «оживати» від підтримки шанувальників та військових.

«Коли я чую, що я їх (військових – «Главком») мотивую, це неможливо передати. Дякую кожному з вас і кожному бійцю, який нас захищає. Ви знаєте, нікого і ніколи не можна примустити до миру, особливо українців, ніяким рукостисканням, тому так буде завжди», – наголосила фехтувальниця.

Вона зазначила, що правила для спортивних змагань повинні змінитися у зв’язку з тим, як мінюється світ.

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Допис, поширений Kharlan Olga (@olgakharlan)

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані (Італія). Згодом стало відомо, що лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан все ж була дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою Анною Смірновою.

Міністр молоді та спорту України, український фехтувальник Вадим Гутцайт прокоментував дискваліфікацію Харлан та нарвався на критику соціальних мереж.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації проявляти делікатність під час проведення змагань між українськими спортсменами і росіянами, які виступають як нейтральні особи. 

Теги: Ольга Харлан Фехтування фехтувальниця

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