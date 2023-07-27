Міністр Гутцайт прокоментував дискваліфікацію Харлан
Міністр молоді та спорту України написав, що пишається Харлан
Міністр молоді та спорту України, український фехтувальник Вадим Гутцайт прокоментував дискваліфікацію української спортсменки Ольги Харлан з чемпіонату світу після двобою з росіянкою Анною Смірновою.
Урядовець зазначив, що пишається Харлан.
«Твій виступ є прикладом сили, волі і любові до України! Тримайся! Головна Перемога країни і твоя зовсім скоро!» – написав Гутцайт.
До слова, у коментарях під дописом міністра розкритикували за пасивну позицію щодо дискваліфікації української фехтувальниці.
Президент федерації фехтування України Михайло Ілляшев написав, що «дискваліфікація не була й не буде скасована».
«Готуємо протест, будемо оскаржувати. Але мова про те, аби її повернули на ці змагання, не може йти», – Ілляшев.
Нагадаємо, у четвер, 27 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані (Італія).
Згодом стало відомо, що лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан все ж була дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою Анною Смірновою.
До слова, українські спортсмени зможуть узяти участь у змаганнях, на яких будуть присутні атлети з Росії та Білорусі, якщо ті виступатимуть у нейтральному статусі.
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