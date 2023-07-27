Міністр Гутцайт прокоментував дискваліфікацію Харлан

Міністр молоді та спорту України написав, що пишається Харлан

Міністр молоді та спорту України, український фехтувальник Вадим Гутцайт прокоментував дискваліфікацію української спортсменки Ольги Харлан з чемпіонату світу після двобою з росіянкою Анною Смірновою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Урядовець зазначив, що пишається Харлан.

«Твій виступ є прикладом сили, волі і любові до України! Тримайся! Головна Перемога країни і твоя зовсім скоро!» – написав Гутцайт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, у коментарях під дописом міністра розкритикували за пасивну позицію щодо дискваліфікації української фехтувальниці.

Гутцайта розкритикували за пасивну позицію до дискваліфікації української спортсменки фото: скріншот з соцмереж

Президент федерації фехтування України Михайло Ілляшев написав, що «дискваліфікація не була й не буде скасована».

«Готуємо протест, будемо оскаржувати. Але мова про те, аби її повернули на ці змагання, не може йти», – Ілляшев.

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані (Італія).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом стало відомо, що лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан все ж була дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою Анною Смірновою.

До слова, українські спортсмени зможуть узяти участь у змаганнях, на яких будуть присутні атлети з Росії та Білорусі, якщо ті виступатимуть у нейтральному статусі.