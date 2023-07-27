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Міністр Гутцайт прокоментував дискваліфікацію Харлан

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міністр Гутцайт прокоментував дискваліфікацію Харлан
Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій
фото з відкритих джерел

Міністр молоді та спорту України написав, що пишається Харлан

Міністр молоді та спорту України, український фехтувальник Вадим Гутцайт прокоментував дискваліфікацію української спортсменки Ольги Харлан з чемпіонату світу після двобою з росіянкою Анною Смірновою.

Урядовець зазначив, що пишається Харлан.

«Твій виступ є прикладом сили, волі і любові до України! Тримайся! Головна Перемога країни і твоя зовсім скоро!» – написав Гутцайт.

До слова, у коментарях під дописом міністра розкритикували за пасивну позицію щодо дискваліфікації української фехтувальниці.

Гутцайта розкритикували за пасивну позицію до дискваліфікації української спортсменки
Гутцайта розкритикували за пасивну позицію до дискваліфікації української спортсменки
фото: скріншот з соцмереж

Президент федерації фехтування України Михайло Ілляшев написав, що «дискваліфікація не була й не буде скасована».

«Готуємо протест, будемо оскаржувати. Але мова про те, аби її повернули на ці змагання, не може йти», – Ілляшев.

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані (Італія).

Згодом стало відомо, що лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан все ж була дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою Анною Смірновою.

До слова, українські спортсмени зможуть узяти участь у змаганнях, на яких будуть присутні атлети з Росії та Білорусі, якщо ті виступатимуть у нейтральному статусі.

Теги: спорт фехтувальниця російські спортсмени Мінмолодьспорт Вадим Гутцайт

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