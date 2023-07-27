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Дискваліфікація Харлан: реакція Міжнародного олімпійського комітету

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Дискваліфікація Харлан: реакція Міжнародного олімпійського комітету
Ольгу Харлан дискваліфікували за відмову тиснути руку росіянці
фото з відкритих джерел

Комітет заявив, що залишається солідарним із українськими спортсменами

Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації проявляти делікатність під час проведення змагань між українськими спортсменами і росіянами, які виступають як нейтральні особи. Про це повідомляє France 24.

«Ми закликаємо міжнародні федерації підходити до ситуацій, пов'язаних з українськими та окремими нейтральними спортсменами, з необхідним ступенем делікатності. Ми, як і раніше, повністю солідарні з українськими спортсменами», – йдеться в заяві МОК.

Зазначимо, міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени не тиснутимуть руку росіянам на змаганнях. За його словами, сьогоднішній інцидент – це була відкрита провокація російської спортсменки під нейтральним прапором, яку вона застосувала проти української фехтувальниці Ольги Харлан.

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані (Італія). Згодом стало відомо, що лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан все ж була дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою Анною Смірновою.

Міністр молоді та спорту України, український фехтувальник Вадим Гутцайт прокоментував дискваліфікацію Харлан та нарвався на критику соціальних мереж.

Теги: Ольга Харлан МОК російські спортсмени

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