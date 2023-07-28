Дискваліфікація Харлан: міністр Гутцайт пояснив, чому дії росіянки були провокацією

Російська спортсменка спеціально створила провокативну ситуацію після двобою з Харлан

Міжнародна федерація фехтування (FIE) заздалегідь знала про відмову українських спортсменів тиснути руку росіянам і білорусам під нейтральним прапором. Про це заявив міністр молоді та спорту України та президент НОК Вадим Гутцайт в коментарі «Суспільне Спорт».

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Як зазначається, попередження врешті-решт не вплинуло на рішення комітету організаторів чемпіонату світу, які вирішили дискваліфікувати українку Ольгу Харлан.

«Вчора у мене була розмова з Міжнародною федерацією фехтування. І я там підкреслив, що наші спортсмени не тиснуть руку атлетам під нейтральним прапором з Росії. Учора також була зустріч Федерації фехтування України, її президента та головного тренера, з членами FIE. Вони підкреслили, що наші спортсмени не тиснуть руку, вони нададуть «салют», привітають і підуть з доріжки», – зазначив Гутцайт.

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За його словами, російська «нейтральна» спортсменка здійснила провокацію.

«Ми бачили, що вона робила провокацію проти Ольги Харлан. Вона підійшла, здійснила провокацію, довгий час тримала руку, чекала. Є випадки у фехтуванні, коли зустрічаються спортсмени з Ізраїлю та арабського світу: вони не тиснуть руку, ударяють по клинку та розходяться. Ми побачили, що вона спровокувала Ольгу, організаційний комітет. І, на жаль, комітет, знаючи, що це відбуватиметься, бо їх попередили, дискваліфікував Ольгу», – зауважив міністр.

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані (Італія). Згодом стало відомо, що лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан все ж була дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою Анною Смірновою.

Міністр молоді та спорту України, український фехтувальник Вадим Гутцайт прокоментував дискваліфікацію Харлан та нарвався на критику соціальних мереж.

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До слова, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації проявляти делікатність під час проведення змагань між українськими спортсменами і росіянами, які виступають як нейтральні особи.