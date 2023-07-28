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Дискваліфікація Харлан: міністр Гутцайт пояснив, чому дії росіянки були провокацією

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Дискваліфікація Харлан: міністр Гутцайт пояснив, чому дії росіянки були провокацією
Вадим Гутцайт
фото: glavcom.ua

Російська спортсменка спеціально створила провокативну ситуацію після двобою з Харлан

Міжнародна федерація фехтування (FIE) заздалегідь знала про відмову українських спортсменів тиснути руку росіянам і білорусам під нейтральним прапором. Про це заявив міністр молоді та спорту України та президент НОК Вадим Гутцайт в коментарі «Суспільне Спорт».

Як зазначається, попередження врешті-решт не вплинуло на рішення комітету організаторів чемпіонату світу, які вирішили дискваліфікувати українку Ольгу Харлан.

«Вчора у мене була розмова з Міжнародною федерацією фехтування. І я там підкреслив, що наші спортсмени не тиснуть руку атлетам під нейтральним прапором з Росії. Учора також була зустріч Федерації фехтування України, її президента та головного тренера, з членами FIE. Вони підкреслили, що наші спортсмени не тиснуть руку, вони нададуть «салют», привітають і підуть з доріжки», – зазначив Гутцайт.

За його словами, російська «нейтральна» спортсменка здійснила провокацію.

«Ми бачили, що вона робила провокацію проти Ольги Харлан. Вона підійшла, здійснила провокацію, довгий час тримала руку, чекала. Є випадки у фехтуванні, коли зустрічаються спортсмени з Ізраїлю та арабського світу: вони не тиснуть руку, ударяють по клинку та розходяться. Ми побачили, що вона спровокувала Ольгу, організаційний комітет. І, на жаль, комітет, знаючи, що це відбуватиметься, бо їх попередили, дискваліфікував Ольгу», – зауважив міністр.

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані (Італія). Згодом стало відомо, що лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан все ж була дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою Анною Смірновою.

Міністр молоді та спорту України, український фехтувальник Вадим Гутцайт прокоментував дискваліфікацію Харлан та нарвався на критику соціальних мереж.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації проявляти делікатність під час проведення змагань між українськими спортсменами і росіянами, які виступають як нейтральні особи. 

Читайте також: Харлан звернулася до вболівальників після своєї дискваліфікації (відео)
Теги: Ольга Харлан Фехтування Вадим Гутцайт

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