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Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
Суперниця українки пройшла до наступного раунду автоматично, проте Україна оскаржить дискваліфікацію Ольги Харлан
фото: glavcom.ua

Українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку росіянці, за що була дискваліфікована

Лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан була дискваліфікована з чемпіонату світу після двобою з росіянкою Анною Смірновою. ПЦУ остаточно переходить на новоюліанський календар. Нардеп Арістов, який відпочивав на Мальдівах під час війни, отримав підозру. «Главком» зібрав у добірку новини 27 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

Дискваліфікація Ольги Харлан

Українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Харлан взяла участь на чемпіонаті світу в одиночному турнірі з фехтування на шаблях на наступний день після того, як міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу щодо бойкоту змагань, де виступають спортсмени з Росії та Білорусі. І перемогла нейтральну фехтувальницю з Росії у першій ж сутичці на стадії плей-оф.

Після завершення сутички Харлан відмовилася тиснути руку Смірновій, пропонуючи «стукнутися» зброєю. Не отримавши відповіді від росіянки, українська фехтувальниця залишила межі доріжки. Дії Харлан росіянка намагалася опротестувати, посилаючись на відмову «привітання» з боку українки, що згідно з правилами Міжнародної федерації фехтування карається чорною карткою – дискваліфікацією з турніру. І все ж Харлан все ж отримала дискваліфікацію за відмову вітати росіянку після завершення сутички. Українська команда намагалася оскаржити рішення організаторів турніру, однак їй це не вдалося.

Перехід на новий церковний календар

Помісний Собор Православної Церкви України ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Відповідне рішення підтримали 156 делегатів зі 161 присутнього. З 161 делегата Помісного Собору за перехід проголосували 156, проти – п’ять, утримались – 0. При цьому парафії та монастирі ПЦУ, за бажанням (що має бути офіційно оформлено на парафіяльних зборах - протоколом), можуть продовжувати залишатися на старому календарі.

Після переходу на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати. Зокрема:

  • День святого Миколая будуть святкувати 6 грудня замість 19 грудня;
  • Різдво – 25 грудня замість 7 січня;
  • Собор Пресвятої Богородиці – 26 грудня замість 8 січня;
  • День преподобної Меланії (в народі Щедрий вечір, Маланки) – 31 грудня замість 13 січня;
  • Хрещення Господнє – 6 січня замість 19 січня;
  • Стрітення Господнє – 2 лютого замість 15 лютого.

Скандал із Юрієм Арістовим, який відпочивав на Мальдівах

Служба безпеки і ДБР зібрали доказову базу на чинного народного депутата України Юрія Арістова, який попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни, поїхав відпочивати на острови в Індійському океані. Депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми – до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives. Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви. Він отримав підозру.

27 липня Верховна Рада позбавила Арістова депутатських повноважень.

Відставка Олександра Ткаченка

Народні депутати Верховної Ради підтримали відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Ткаченко сам написав заяву на звільнення. «За» проголосував 321 депутат, двоє були проти та ще шість утрималися.

Нацбанк знизив облікову ставку вперше за рік

Національний банк України знизив облікову ставку до 22%. Зазначимо, що це перше зниження з червня минулого року, коли ставку підняли одразу з 10 до 25%. Стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливлюють початок циклу зниження облікової ставки. За даними Нацбанку, це є важливим елементом забезпечення курсової стійкості за помʼякшення валютних обмежень і переходу до більшої гнучкості обмінного курсу. Водночас зниження облікової ставки на тлі збереження макрофінансової стабільності підтримає відновлення економіки.

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Теги: Ольга Харлан війна російські спортсмени

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