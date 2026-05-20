Міндіч та Цукерман пішли судом проти Зеленського

Президент запровадив санкції проти підозрюваних бізнесменів у листопаді 2025 року

Фігуранти справи НАБУ про корупцію в енергетичній сфері, бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман подали позов проти президента Володимира Зеленського. Вони оскаржують указ президента про запровадження санкцій терміном на три роки, який був підписаний у листопаді 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вебпортал «Судова влада України».

У листопаді 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Указом було запроваджено санкції проти Міндіча та Цукермана.

Проти Міндіча та Цукермана президент запровадив 17 видів санкцій строком на три роки, а одна з них – позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення – діятиме безстроково. Що цікаво: обидва підозрювані потрапили в санкційний список як громадяни Ізраїлю.

дані: Державний реєстр санкцій

Як відомо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП заочно оголосили Тимуру Міндічу підозру у справі про можливу корупцію в «Енергоатомі». Його також внесли до санкційного списку РНБО. З указу стало відомо, що бізнесмен є громадянином Ізраїлю і після виїзду з України перебуває саме там.

Раніше Офіс генерального прокурора скерував до Міністерства юстиції Ізраїлю запит про екстрадицію до України бізнесменів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана.

Раніше фігурант справи «Мідас», бізнесмен Тимур Міндіч заявив, що готовий приїхати в Україну та навіть «сісти до вʼязниці», якщо суд призначить йому «чесну заставу». «Я б сьогодні приїхав до України, отримав би підозру і сів би навіть до вʼязниці, якби була чесна застава. Я просто розумію, що вони зараз скажуть таку заставу, що я її не зможу зібрати», – запевнив він.

Як повідомлялося, апеляційна інстанція Вищого антикорупційного суду розглянула скаргу захисника бізнесмена Тимура Міндіча й відмовилась скасувати оголошену йому підозру.