Міндіч та Цукерман пішли судом проти Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Міндіч та Цукерман пішли судом проти Зеленського
Міндіч оскаржує указ президента про запровадження санкцій
колаж: glavcom.ua
Президент запровадив санкції проти підозрюваних бізнесменів у листопаді 2025 року

Фігуранти справи НАБУ про корупцію в енергетичній сфері, бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман подали позов проти президента Володимира Зеленського. Вони оскаржують указ президента про запровадження санкцій терміном на три роки, який був підписаний у листопаді 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вебпортал «Судова влада України».

У листопаді 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Указом було запроваджено санкції проти Міндіча та Цукермана.

Проти Міндіча та Цукермана президент запровадив 17 видів санкцій строком на три роки, а одна з них – позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення – діятиме безстроково. Що цікаво: обидва підозрювані потрапили в санкційний список як громадяни Ізраїлю.

дані: Державний реєстр санкцій
дані: Державний реєстр санкцій

Як відомо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП заочно оголосили Тимуру Міндічу підозру у справі про можливу корупцію в «Енергоатомі». Його також внесли до санкційного списку РНБО. З указу стало відомо, що бізнесмен є громадянином Ізраїлю і після виїзду з України перебуває саме там.

Раніше Офіс генерального прокурора скерував до Міністерства юстиції Ізраїлю запит про екстрадицію до України бізнесменів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. 

Раніше фігурант справи «Мідас», бізнесмен Тимур Міндіч заявив, що готовий приїхати в Україну та навіть «сісти до вʼязниці», якщо суд призначить йому «чесну заставу». «Я б сьогодні приїхав до України, отримав би підозру і сів би навіть до вʼязниці, якби була чесна застава. Я просто розумію, що вони зараз скажуть таку заставу, що я її не зможу зібрати», – запевнив він.

Як повідомлялося, апеляційна інстанція Вищого антикорупційного суду розглянула скаргу захисника бізнесмена Тимура Міндіча й відмовилась скасувати оголошену йому підозру.

Теги: санкції Володимир Зеленський Тимур Міндіч Операція «Мідас»

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

